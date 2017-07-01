Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

6 ayda 5 bin 381 sivil öldü

SNHR'nin 6 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'deki duruma ilişkin yayımladığı rapora göre, yılın ilk 6 ayında bin 159'u çocuk, 742'si kadın en az 5 bin 381 sivil hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:41
6 ayda 5 bin 381 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de bu yılın ilk yarısında bin 159'su çocuk, 742'si kadın en az 5 bin 381 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta son 6 ayda hayatını kaybeden sivillere ilişkin rapor yayımladı.

Raporda 2017'nin ilk yarısında rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Rusya, askeri muhalifler, terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çatışmalarında bin 159'su çocuk, 742'si kadın en az 5 bin 381 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

En çok sivili rejim öldürdü

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin 318'i çocuk ve 245'i kadın 2 bin 72 sivili öldürdüğü belirtilen raporda, DEAŞ'ın 180'i çocuk 94'ü kadın en az 857 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca, Suriye'de DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun 291'i çocuk, 183'ü kadın 1008 sivilin ölümüne sebep olduğu ifade edildi.

Rusya'nın saldırılarına da değinilen raporda, "Rus güçlerinin düzenlediği düşünülen bombardımanlarda 209'u çocuk, 122'si kadın 641 sivilin öldüğünü onayladık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, askeri muhaliflerin rejim ve destekçileriyle girdiği çatışmalarda 35'i çocuk, 15'i kadın 128 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

94'ü çocuk, 58'i kadın 522 sivilin de faili bilinmeyen saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

PKK/PYD, sivil katliamına devam ediyor

Terör örgütü PKK/PYD'nin en az 5 sivili işkenceyle öldürdüğüne işaret edilen raporda, örgütün aralarında en az 31 çocuk ve 25 kadının bulunduğu 153 sivili katlettiği kaydedildi.

Örgütün Haziran ayında da katliama devam ettiği bildirilen raporda, başta Rakka, Haseke ve Halep illeri olmak üzere 13'ü çocuk en az 77 sivilin katledildiği vurgulandı.

Son bir ayda sivil kurbanların sayısı azaldı

SNHR'nin raporunda son bir ayda, "çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasının etkisiyle, çatışmalarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının azaldığına işaret edilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Ülkede taraflar arasındaki çatışmalar yüzünden Haziran ayında 848 sivil yaşamını yitirdi. Suriye rejimi (ordu, güvenlik güçleri, yerli milisler ve yabancı Şii milisler), 43'ü çocuk, 36'sı kadın en az 283 sivili öldürdü. Rakka ve Deyrizor bölgeleri başta olmak üzere düzenlediği hava saldırılarında en az 265 sivil yaşamını yitirdi."

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeleri, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye'nin güneyindeki belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

Toplantının ardından garantör ülkelerin güvenlik makamları, çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntılarla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın temsilcileri, 4-5 Temmuz'da Astana'da 5. kez bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:41
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Suriye
  4. PKK
  5. İran
  6. Rusya
  7. Kazakistan
  8. İdlib
  9. Astana
  10. 5 Mayıs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul polisi Alman ajanı arıyor! Yeni 'Gezi' için harekete geçtiler
    1. İstanbul polisi Alman ajanı arıyor!..
    2. Musul'un geleceği ne olacak? iktidar..
    3. Sungurlu’da buğday ekili tarla yandı
    4. Gazze'deki elektrik krizi İsrail..
    5. Onun ölümü bir devrin kapısını kapadı...
    6. Motor sürücülerine polis denetimi
    7. Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
    8. Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız..
    9. Körfez'in sırt çevirdiği Katar'a..
    10. Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor
    11. DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya..
    12. 6 ayda 5 bin 381 sivil öldü
    13. Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı
    14. Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin..
    15. Mersin polisinden kaçak sigara..
    16. Kum yığınının altında kalan çocuk can..
    17. Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı
    18. Atiker Konyasporlu futbolcu,..
    19. Sungurlu kavruluyor
    20. Belediyeden kilitli parke ve blordür..
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...