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6 ayda 2 bin 345 Mehmetçik zehirlendi

FETÖ’nün 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra Mehmetçiklerin kışlalarda toplam 9 kez zehirlendiği, 2 bin 345 askerin ise hastanelik olduğu belirlendi. Kışlalardaki zehirlenme vakalarında artışın yaşanması zihinlerde derin şüphelere yol açtı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:10
6 ayda 2 bin 345 Mehmetçik zehirlendi

MUHAMMED UZUN / İSTANBULManisa’da 731 askerin zehirlenmesinin ardından Kastamonu’da da 8 askerin gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra Mehmetçiklerin kışlalarda toplam 9 kez zehirlendiği, 2 bin 345 askerin ise hastanelik olduğu belirlendi. Toplumsal gerilimi yükselten kışlalardaki zehirlenme vakalarının her geçen artması sabotaj iddialarını güçlendiriyor. 

TAVUK ETİNDEN ZEHİRLENDİLER

8 Ocak’ta Van Başkale Albayrak 3’üncü Hudut Piyade Birliği’nde 3 asker zehirlendi, 1’i hayatını kaybetti. 13 Ocak’ta ise Isparta’da 40. Piyade Er Eğitim Alayı’nda 250 asker zehirlendi. 23 Mayıs’ta Manisa 1. Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 1047 asker zehirlendi, 1’i hayatını kaybetti. Askerlerin zehirlenme sebeplerinin yine bozuk tavuk etinden kaynaklandığı ifade edilmişti. 27 Mayıs’ta da Manisa’da 177 asker zehirlendi. 

AMBULANSLARLA GÖTÜRDÜLER

9 Haziran’da ise yine Manisa’da 69 asker zehirlendi. 11 Haziran’da da Diyarbakır’da 25 asker zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. 17 Haziran’da Kıbrıs’ta 35 asker zehirlendi. Manisa’daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 23 Mayıs’ta 1047 askerin zehirlenme olayından sonra önceki gün de yenilen akşam yemeğinden 731 asker zehirlendi. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 590 asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. 372 asker Manisa’daki hastanelere sevk edilirken 200’ün üzerinde asker de komutanlık bünyesindeki revirde müşahede altına alındı. 

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesi olayına ilişkin 24 kişinin gözaltında olduğunu, sorgulardan sonra muhtemelen Ankara merkezli de gözaltıların yapılabileceğini belirtti. Şimşek, “Şu anda gözaltında bulunan 24 kişi var. Sorgulardan sonra muhtemelen Ankara merkezli de gözaltılarımız olabilir. Şu an için kesin değil ama gözaltında bulunanların bir grubunu yarın adliyeye çıkartacağız” dedi. Öte yandan gıda zehirlenmesi şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. 

DÜN DE KASTAMONU’DA OLDU

Kastamonu merkez Gölköy mevkiinde bulunan 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda 8 asker, dün akşam yemeği sonrası rahatsızlandı. Askerlerden ikisi Kastamonu Devlet Hastanesine, 6’sı da özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen askerler birliklerine döndü.

6 ayda yaşanan zehirlenme olayları

 8 Ocak: Van Başkale Albayrak 3’üncü Hudut Piyade Birliği’nde 3 asker zehirlendi. 1’i hayatını kaybetti.

 13 Ocak: Isparta’da 40. Piyade Er Eğitim Alayı’nda 250 asker zehirlendi.

 23 MAYIS: Manisa 1. Er Eğitim Tugay Komutanlığında 1047 asker zehirlendi, 1’i hayatını kaybetti.

 27 MAYIS: Manisa’da 177 asker zehirlendi.

 9 HAZİRAN: Manisa’da 69 asker zehirlendi.

 11 HAZİRAN: Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı’nda 25 asker zehirlendi.

 17 HAZİRAN: KKTC’de 35 asker zehirlendi.

 17 HAZİRAN: Manisa’da 731 asker zehirlendi.

 20 HAZİRAN: Kastamonu’da 8 asker zehirlendi.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • HakanHakan3 sa önce
    Eskisi gibi kışlada pişsin yemek.birileri ihya olcak diye askeri zehirlemeyin
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti3 sa önce
    Bir fetöcü yemek şirketi velevde bir fetöcü yada pkkdaeşdekpcli bir hain çalışan yemeğe zehir atmaya yeter.Yemek şirketleri çalışanları güvenlik taramasından fetö veyada başka bir örgütle bağ olup olmadığına bakılmalı Tüm ülkemizde bu yapılmalı.Yemekyapım alanına giren çalışan aramadan geçilmeli.Yemekhane ve şirkette güvenlik kameraları her anı izlemeli.
  • yyttyytt4 sa önce
    Bunlar olana kadar iktidardakilerin akli neredeydi
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