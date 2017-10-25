6 ay önce Biden’dan Dündar’a darbe mesajı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme ağı ByLock’ta milyonlarca kişinin mesajları çözüldü. O mesajlardan birinde ise korkunç detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ dosyalarına giren elebaşı Gülen’e en yakın isimlerden Barbaros Kocakurt ile kapatılan eski STV Genel Müdür Yardımcısı Rıdvan Kızıltepe arasında geçen ByLock konuşmalarında ABD’nin darbe girişiminden önceden haberdar olduğu en net şekilde belirlendi. Buna göre ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın yardımcısı Joe Biden’ın Can Dündar ailesine darbe girişimini önceden bildirdiği tespit edildi.

TSK’dan kokular geliyor

Kızıltepe’nin Kocatepe’ye attığı mesajda “Biden,Can Dündar’ın oğluna bu adam bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor gibi bir cümle sarf etmiş. Hareket var manasında kullanmış” yazdığı ortaya çıktı.

Tahliyenin ardından yurtdışına kaçtı!

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin FETÖ yönetimindeki Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanması sebebiyle Dündar, AYM’nin hak ihlali kararıyla geçtiğimiz sene şubat ayında tahliye edilmişti. Hemen yurtdışına firar eden Dündar’a “devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak”tan 10 yıl hapis cezası verildi.

‘Çok cesur bir baban var’ diyerek destek gösterdi!

Can Dündar’ın MİT TIR’ları davasından tutuklu olduğu dönemde Biden, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce ocak ayında eşi Dilek Dündar ve oğlu Ege Dündar ile görüşmüştü. Ege Dündar, Biden ile aralarındaki görüşmeyi “Kısa bir konuşma oldu. Bana babamızın durumunu, iyi olup olmadığını sordu. Bana çok cesur bir babamın olduğunu söyledi.

Görüşeceğiz

Gurur duymam gerektiğini söyledi. Gereken her şeyi yaptıklarını, basın özgürlüğü için konuşmaya devam edeceklerini söyledi. Desteğini bildirdi” şeklinde anlatmıştı.