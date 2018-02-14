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6 anlaşma birden imzalandı

Türkiye ile Belarus arasında ulaştırma, ekonomi, spor, standartlar, bilim ve kütüphanecilik alanında 6 anlaşma imzalandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:58
6 anlaşma birden imzalandı

Başbakan Binali Yıldırım ve Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov'un ortak basın toplantısı öncesinde, iki Başbakan huzurunda, anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) arasındaki işbirliği mutabakat zaptını, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin ile BIF Müdürü Dmitriy Kalinin imzaladı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:58
  1. Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov
  2. Başbakan Binali Yıldırım
  3. Belarus İnovasyon Kurumu
  4. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  5. TÜBİTAK

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