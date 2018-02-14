6 anlaşma birden imzalandı

Başbakan Binali Yıldırım ve Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov'un ortak basın toplantısı öncesinde, iki Başbakan huzurunda, anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) arasındaki işbirliği mutabakat zaptını, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin ile BIF Müdürü Dmitriy Kalinin imzaladı.