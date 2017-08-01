5’inci kez intihara teşebbüs etti

Denizli Devlet Hastanesi arkasındaki yapımı devam eden bir inşaatın son katına çıkan Suat A. 5’inci kez intihar teşebbüsünde bulundu. Şahsın, 8 katlı bir inşaatın son katına çıkarak bağırıp çağırmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Suat A.’yı görünce şaşırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hava yastığı getirdiğini gören Suat A. kendini atmakla tehdit etti. İkna çabalarına kulak asmayan Suat A.’yı dalgın bir anında yakalayan polis ekipleri aşağıya indirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti. Daha önce 4 defa intihara teşebbüs eden Suat A.’nın ailevi sebeplerden dolayı intihar etmek istediği öne sürüldü.