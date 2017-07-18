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5G'yi ilk kullanacak ülke belli oldu

5G teknolojisini bütün ülkede test edecek ilk ülke 30 bin nüfusa sahip olan San Marino oldu.

18 Temmuz 2017 Salı 09:13
5G'yi ilk kullanacak ülke belli oldu

272 bin nüfuslu  Şişli'den az insanın yaşadığı  San Marino dünyada 5G'nin kullanılacağı ilk ülke oldu. Küçük ada ülkesinde Telecom Italia 5G hizmeti vereceğini duyurdu. Telecom Itaila 2018 yılında  San Marino'da 5G testlerine başlayacak.

30 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Financial  Times'ın haberine göre;  Güney Kore,  Çin ve  ABD'de 5G teknolojisine ciddi yatırım yapan ülkeler arasında. Telecom Itaila'nın mobil teknolojiler biriminde çalışan Giovanni Ferigo  San Marino'nun  Avrupa'da ilk kez 5G'ye geçen ülke olacağını söyledi.

30 binden biraz fazla insanın yaşadığı  San Marino 61 kilometrekare ( Türkiye 783 bin kilometre kare) genişliğe sahip. Telecom Itaila  Milano ve Turin'de de 5G testleri yapıyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 09:13
  1. 5G teknolojisi
  2. san marino
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