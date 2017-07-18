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5G'ye ilk San Marino geçecek!

Dünya üzerinde 5G teknolojisini bütün ülkede test edecek ilk ülke San Marino (30 bin kişi yaşıyor) oldu.

18 Temmuz 2017 Salı 15:12
5G'ye ilk San Marino geçecek!

272 bin nüfuslu Şişli’den az insanın yaşadığı San Marino dünyada 5G’nin kullanılacağı ilk ülke oldu. Küçük ada ülkesinde Telecom Italia 5G hizmeti vereceğini duyurdu. Telecom Itaila 2018 yılında San Marino’da 5G testlerine başlayacak.

Financial Times’ın haberine göre; Güney Kore, Çin ve ABD’de 5G teknolojisine ciddi yatırım yapan ülkeler arasında. Telecom Itaila’nın mobil teknolojiler biriminde çalışan Giovanni Ferigo San Marino’nun Avrupa’da ilk kez 5G’ye geçen ülke olacağını söyledi.

30 binden biraz fazla insanın yaşadığı San Marino 61 kilometrekare (Türkiye 783 bin kilometre kare) genişliğe sahip. Telecom Itaila Milano ve Turin’de de 5G testleri yapıyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 15:12
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