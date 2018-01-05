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5G için geri sayım başladı

3GPP TSG RAN Genel Toplantısı’nda, ilk uygulanabilir 5G NR şartnamesi başarıyla tamamlandı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:44
5G için geri sayım başladı

Lizbon’da düzenlenen ve aralarında Vodafone’un da bulunduğu global operatörler ile teknoloji şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3GPP TSG RAN Genel Toplantısı’nda, ilk uygulanabilir 5G NR şartnamesi başarıyla tamamlandı.

İlk 5G NR standardının tamamlanmasıyla, global mobil sektörü 2019 yılına kadar büyük ölçekli denemeler ve ticari açılımlar için 5G NR’nin geniş çapta geliştirilmesine hazır hale geldi. Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, “5G standartlarının belirlenmesinde rol alan şirketlerden biri olarak Vodafone’un bu global deneyimini Türkiye’ye de taşıma hedefiyle bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken bir yandan da 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz’’ mesajı verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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