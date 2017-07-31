‘5816’ basın özgürlüğünü ayaklar altına aldı

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Bugün 5816 sayılı “Mustafa Kemal’i koruma kanunu”nun yürürlüğe girişinin 66. yıldönümü. Tarihte eşi benzeri olmayan 5816 sayılı kanun, çıkarıldığı 31 Temmuz 1951 yılından bu yana birçok mağduriyete yol açtı. Binlerce vatandaş, fikir ve ifade hürriyetini kullandığı için 5816’nın gadrine uğradı. Tarihçilerin üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılan ‘5816’dan dolayı birçok gazeteci, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’le ilgili ufak bir eleştirel yazısından dolayı hapsedildi, basın özgürlüğü ayaklar altına alındı. ‘Tek adam kanunu’ olarak da bilinen 5816’nın son mağduru ise Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan oldu.

AKİT’İN DIŞINDA SORAN OLMADI

¥ Tarihçilerin üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılan 5816 Sayılı Kanunun son mağduru siz oldunuz. Bu süreçte neler yaşadınız?

- Biraz beylik bir laf olacak ama yaşadıklarımı anlatsam roman olur. Söylemediğiniz bir sözden dolayı gazete ve tvlerdeki müptezellerin üzerinize saldırdıklarını, organize bir topyekün sosyal medya operasyonuna maruz kaldığınızı, telefon numaranızın sosyal medyada ortaya saçıldığını ve günde yüzlerce hakaret ve küfür telefonu aldığınızı, kendinizi ifade etmenizin neredeyse imkânsız hale getirildiğini, işin bir de cezaevine girmek gibi bir savcılık boyutu olduğunu düşünürseniz yaşadıklarımın bir parçasını anlamış olursunuz.

¥ Bu zorlu vetirede sanki biraz yalnız bırakıldınız...

- İnsanı asıl üzen, nicedir şahsıma ve yazdıklarıma diş bileyen çakallar değil, yakınımızda zannettiklerimizin sessizliğiydi. Yeni Akit, Diriliş Postası, Yeni Söz gibi bir kaç gazete ve Ali İhsan Karahasanoğlu, Ahmet Kekeç, Hakan Albayrak, TGRT’den Cem Küçük ile Fuat Uğur gibi birkaç dost da olmasa neredeyse kendimden şüpheye düşecektim. Aradan üç aya yakın bir zaman geçti. Kaçtır laf edildi ama sizin dışınızda bir Allah’ın kulu ‘ne diyorsun?’ diye sormak lütfunda bulunmadı.

TARİHTE GİZLİ ŞEY KALMASIN

¥ Latife Hanım’ın M. Kemal’le ilgili sır gibi saklanan mektubunu Derin Tarih dergisinde yayımlamanızın ardından bu olayların yaşanması sizce tesadüf mü?

- Bence tamamen o ‘sırlı’ mektubu yayımlamanın bedelini ödüyoruz. Biz tarihimizde gizli hiçbir şey kalmasın diyoruz. Belgeler -devlet sırrı veya çok mahrem şeyler değilse- yayımlansın, insanlar gerçeği öğrensin istiyoruz. Derin Tarih bunun için çıkıyor zaten. Okuyan da bunun için okuyor. Okullarda okutulan Kemalist tarih CHP’nin fideliğidir. Atatürk’ü sevdiklerinden değil, onu kullanmanın dayanılmaz ağırlığından yararlanarak kaybetmekte oldukları pozisyonlarını tahkim peşindeler. Bu istismara hayır diyen ve bunu belgelerle ortaya koymaya kalkanlara öfkeleri bundan dinmiyor.

ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞLARI NALINCI KESERİ GİBİ

¥ Türkiye’de basının özgür olmadığını iddia eden cenah, Derin Tarih’in 62. sayısının toplatılarak yasaklanmasına adeta alkış tuttu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Cumhuriyet gazetesi kaç haftadır “Tarih sizi yargılayacak” diye hem iktidara, hem de hakimlere gözdağı veriyordu. Yazar Orhan Erinç de mahkemede kalkmış, “Manşetler dünyanın hiçbir yerinde yargılanmaz” diye savunuyor. Peki dergimizin kapağından dolayı kapatılması, bizim de içeri atılmamız gerektiğini sayfalarca döktüren sizler değil miydiniz? Basın özgürlüğü söyleminizin nefesi bizim kapımızda mı tükeniyor yoksa? Biz –Yeni Akit de dahil buna- basın değiliz onların gözünde. ‘Göbeğini kaşıyan adam’ın basını mı olurmuş?’ Bir dergiyi, tarihî belgeyi yayımladı diye linç et ama sen MİT ‘TIR’ları olayında devlet sırrını dünyaya ifşa edince dava açılsın ve ‘basın özgürlüğü nerde’ diye Merkel’den, Bild’den medet um. Bunların milliliği, yerliliği bu kadar işte.

¥ Sözcü’nün sizi hedef gösteren manşetinin 10 gün sonrasında tevafuk ki FETÖ operasyonu yemesi ve ‘basın özgürlüğü’ söylemine sarılması da iyi bir örnek sanırım...

Evet. Sözcü günlerce aleyhimize “Densizler” dahil en ağır manşetleri attı, işe bakın ki manşetlerden sadece birkaç gün sonra kendi yazı işleri müdürleri FETÖ’den tutuklanınca ‘basın özgürlüğü’ diye feryad-u figana başladı. Bunların özgürlükleri nalıncı keseri gibi hep kendilerine işliyor anlaşılan..

5816 İLE TARİH DEĞİL KOMEDİ OLUR

¥ Peki tüm bu tartışmaların temelinde yer alan ve 66 yıldır yürürlükte olan ‘5816’ sayılı kanunun tarihte emsali var mı? Bir ‘milli kahraman’ın kanunla korunmasının tarihte başka bir örneği bulunuyor mu?

- Bu çağdışı kanunun dünyada eşi menendi yok. Ölmüş biri hukuk açısından kişi değildir, bir. Tek bir kişi için bir kanun çıkamaz, iki. Yaşayanlar nasıl eşitse ölmüşlerimiz de eşit olmalıdır, üç. Evrensel hukuk normlarına aykırıdır, dört. Tarihçinin eleştiri özgürlüğünü kısıtlayamazsınız, beş… Özetle bir insanın hakiki değerinin anlaşılabilmesi için eleştirilebilir olması lazımdır. Aksi halde aleyhindeki belgeleri sansürler veya görmezden gelirsiniz. Ama bunun ismi dünyanın hiçbir yerinde tarih olmaz, komedi olur.

¥ Türkiye’nin ihtiyacı hususunda sürekli değindiğiniz “tarih açılımı”nın önündeki engeller nelerdir?

- Tarihin rahatlaması için bir kere bir iman meselesi olmaktan çıkarılması gerekir. 5816 sayılı kanunla korunan, CHP tarihidir. Artık CHP’nin tarihini çocuklarıma okutmak istemiyorum. CHP iktidardan 1950 yılında düştü ama tarihi hâlâ iktidarda. Bu, millete ve tarihe haksızlıktır. İkincisi, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Arşivleri başta olmak üzere artık bitmeyen tasniflerinin bitirilmesi ve araştırmacılara açılması gerekir. Üçüncüsü, devlet, Lozan ile ilgili elinde ne varsa çıkarıp –devlet sırrı değilse tabii- eksiksiz bir yayınla dedikoduların önünü kesmelidir. Dördüncüsü, Türk Tarih Kurumu kendisine teslim edilen Latife Hanım’ın evrakı için mahkemeye başvurup, yayımlanabilmesi için girişimde bulunmalıdır. Beşincisi, 5816 sayılı kanun kalkmalı, yakın tarihi tartışmaya kalkanlar üzerindeki baskı ve ithamlara son verilmeli, insanların farklı düşünebilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Altıncısı, okullar için yazılacak tarih kitapları bir görüşü dikte şeklinde değil, temel bilgiler verildikten sonra öğrencilerin farklı yorumlama yetileri münazaralar şeklinde geliştirilmelidir.

¥ Bu husustaki son sözünüz ne olur?

- Velhasıl, biz tarihin özgürleşmesini istiyoruz. Bu özgürlük hepimize lazım. Yeni Türkiye, Kemalist kıskaçlardan kurtulmadan yoluna devam edemez. Tarih de bu kıskacın kırılması için çok önemli. Biz Yeni Türkiye’ye layık bir Yeni Tarih istiyoruz vesselâm.

Ya tüm ecdad korunmalı YA da 5816 KALDIRILMALI

¥M.Kemal’le alakalı en ufak bir eleştiri dahi ‘5816’ dolayısıyla suç kapsamına alınabiliyor. Ancak, Peygamberimizin müjdesine nail olmuş kutlu kumandan Fatih’e eşcinsellik iftirası atan, Yavuz Sultan’a “Alevi katili” yaftası vuran, Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han’a “kızıl sultan” diyenler hakkında hiçbir adli işlem yapılmıyor. Bunu bir tarihçi olarak nasıl yorumluyorsunuz?

- Ölüler arasında da eşitlik olmalı dedim. Muhteşem Yüzyıl dizisi tartışmalarında dile getirmiştim: Ölüler arasında da eşitlik istiyoruz! Ya bugün sevenleri bulunan bütün tarihî şahsiyetlerimiz için genel bir kanun çıkarılmalı veya 5816 sayılı kanun kaldırılmalıdır. Sadece ecdadımız da değil, sen kalkıp milyarlarca insanın bağlı olduğu Peygamber Efendimiz’e hakaret edeceksin ve bunun kanunda herhangi bir cezası olmayacak ama sen M. Kemal hakkında tarihî bir belge yayımlayınca kanun tepene binecek. Böyle bir tarih de, böyle bir hukuk da olmaz. Olursa da gülünç olur.