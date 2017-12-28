Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

58 bin terörist tek tip giyecek

FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmaktan yargılanan toplam 58 bin 500 terörist tek tip tulum giyecek.

28 Aralık 2017 Perşembe 02:52
58 bin terörist tek tip giyecek

ANKARA - Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak. KHK'da yer alan "tek tip kıyafet" uygulamasının kaç hükümlü ve tutukluyu kapsadığı belli oldu.
Yeni düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), darbeye teşebbüsle ilgili suçları düzenleyen "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan 309, 311, 312. maddelerindeki suçlar ile 310. maddedeki "cumhurbaşkanına suikast" suçu nedeniyle hükümlü ve tutuklu olanlar badem kurusu renginde tulum giyecek. 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü bulunan 6 bin 800 kişi badem kurusu renginde tulum giyerek duruşmalara katılacak.

ÖRGÜT ÜYELERİNE GRİ RENK

Aralarında örgütlere mali destek sağlayanların da bulunduğu "silahlı terör örgütü kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgütlere silah sağlamak" gibi suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunan 51 bin 700 kişi de gri renkte tulum giyerek hakim karşına çıkacak. Bu çerçevede, FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılananlar gri tulum giyecek.

Gri tulumla duruşmaya katılmak zorunda olanlar arasında PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine üye olmakla suçlanan hükümlü ve tutuklular da yer alacak.

KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak. Söz konusu hükümlü ve tutuklular sadece duruşmalara katılmak üzere cezaevlerinden çıkartıldıklarında bu kıyafetleri giymek zorunda olacak.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 02:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı
    1. Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı
    2. 58 bin terörist tek tip giyecek
    3. Bayrağımız da fikrimiz de bir
    4. AB Filistin’i tanıyabilir
    5. Zorbalardan Kudüs istismarı
    6. Dünyaya 'Kudüs' çağrısı
    7. Almanya elektrik kullanan tüketicilere..
    8. Sudan'dan tehditlere sert tepki:..
    9. Rus muhalif lider halkı sokağa çağırdı
    10. İsrail oraya Trump'ın adını veriyor
    11. Emniyet teyakkuzda! 37 bin polis...
    12. Onay vermeyenin kredi kartı alışverişe..
    13. Çad basını bunu konuşuyor! "Erdoğan..
    14. Soba faciası: 2 ölü
    15. İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı..
    16. Başbakan açıkladı, Veliaht Prensten..
    17. İran'da deprem
    18. Okul bahçesinde oynayan çocuklara ateş..
    19. İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    20. Vladimir Putin resmen başvuru yaptı
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız