57 milyon Euroluk devre arası

Ligde ikinci yarı başlamadan önce kadrolarını güçlendirmeyi hedefleyen kulüpler, yeni transferler için 30 milyon euroluk bütçe ayırdı.

18 takım arasındaki rekabette öne çıkanlar, en çok defans ve forvete oyuncu arıyor.

Dinamo Kiev’in stoperi Hırvat Vida ile el sıkışan Beşiktaş yönetimi, bu transfer için hiçbir bonservis bedeli ödemezken, kulislerde oyuncu satabileceği kaydediliyor.

TERİMLİ GS KESENİN AĞZINI AÇTI

Fatih Terim’in ligin ilk yarısının son maçında göreve gelmesi, Galatasaray cephesinde de transfer döneminin hareketli geçeceği sinyallerini veriyor. Teknik Direktör Terim’in ikinci yarı öncesi kadroya bazı takviyeler istediği ifade ediliyor. Terim, daha çok stoper ve sol açık mevki için oyuncu arıyor.

FENER DE OYUNCU AVINDA

Dört büyüklerden biri olan Fenerbahçe de, devre arasında yeni oyuncularla görüşmeler yapıyor. Sarı lacivertli takımın, özellikle forvet hattı için oyuncu aradığı belirtiliyor. Büyük takımların özellikle Sivasspor, Malatyaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor gibi kulüplerden hatırı sayılır rakamlarla oyuncu transferi yapacağı kulislerde dile getiriliyor.

200 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Süper Lig’in 18 ekibi, sezon öncesi transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Birinci transfer döneminin en hareketli takımı Galatasaray olmuştu. Galatasaray, kadrosuna kattığı 11 futbolcuyla bu istatistikte ilk sırada yer alırken, Anadolu kulüpleri de kadrolarına önemli oyuncular katmıştı. Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde Süper Lig’deki 18 takım, 200’e yakın futbolcuyu kadrosuna katarken, 180 isimle de yollarını ayırmıştı.