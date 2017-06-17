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560 paket esrarla yakalanan Adanalılar bakın ne dedi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında, 560 paket içime hazır esrarla yakalanan satıcıların ilk ifadesi "Bizim bunlarla ne işimiz olur" oldu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:07
560 paket esrarla yakalanan Adanalılar bakın ne dedi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, esrar satıldığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi. Baskında 560 paket içime hazır esrar ve 1 otomatik tabanca ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

DUVAR DELİKLERİNE GİZLENMİŞ 560 PAKET ESRAR BULUNDU

Polis uyuşturucu satan Yusuf T., Murat T., Barış K., Halit Ç., Muhammet A., Serkan Ü. ve Nadir N.'yi yakaladı. Sokak içerisinde yapılan aramalarda duvar deliklerinde, taşların altında gizlenmiş içime hazır 560 paket esrar ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

"BİZİM BUNLARLA NE İŞİMİZ OLUR"

Gözaltına alına zanlılar emniyetteki ilk ifadelerinde, "Bizim bunlarla ne işimiz olur" dedi. Ceplerinden çıkan esrar için ise 'içiciyiz' diyerek savunma yaptı. Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yusuf T., Murat T., Barış K. ve Halit Ç. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 11:07
  1. ADANA
  • Hasan şahin Hasan şahin 1 gün önce
    Adanalı demek pislik demek
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