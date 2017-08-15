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550 beygirlik canavar üretime geçti

Porsche, ilk kez Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Yeni Panamera Sport Turismo’nun üretimine Leipzig’de başladı.

15 Ağustos 2017 Salı 11:09
550 beygirlik canavar üretime geçti

Yeni Panamera Sport Turismo'nun, kaporta, boya ve montaj atölyelerindeki ilk üretim sürecinden başarıyla geçtiği açıklandı.

Büyük bir bagaj kapağı, alçak yükleme eşiği, daha büyük bagaj hacmi ve 4+1 koltuk konsepti ile yeni Panamera modeli 550 hp'ye varan güce sahip.

500 Milyon Euro’luk yatırım

Porsche, geçtiğimiz yıl yeni Panamera model serisi için Leipzig üretim tesisinde yaklaşık 500 milyon Euro değerinde yatırım yaptı. Şirket yeni model için mevcut üretim tesisini bir kaporta atölyesi ekleyerek genişletti. Ayrıca yeni modellerin üretim başlangıcı sırasında önemli destek sunan yeni bir kalite merkezine hayata geçirdi. Bu kalite merkezi aynı zamanda Porsche'nin katı kalite gereklilikleri koruyor ve modelin geliştirilme aşamasından seri üretime geçişini yönetiyor. Porsche’nin Leipzig'in tesisi dünya çapında üstün üretim kalitesi, son derece kompleks ve teknoloji versiyonlarının üretiminde lider konumda bulunuyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:09
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