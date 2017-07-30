55 ülkeyi kapsayan araştırmanın çarpıcı sonucu… Türkiye bu ülkeleri aydınlatır!

Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, "(Enerji yatırımları için) Gana, Tanzanya, Kenya ve Uganda en cazip ülkelerin başında geliyor. Uzun vadede Kenya ve Gana’da güneş yatırımları ön plana çıkıyor" dedi.

Afrika’da enerji yatırımları ve imkanları hakkında Elektromekanik Sanayiciler Derneği üyelerine sunum yapan Taşkın, Afrika’nın artan enerji ihtiyacı ve enerji yatırım imkanları hakkında ülke ve kıta bazında ayrıntıları paylaştı. Afrika’nın enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Taşkın, Türk Türk enerji sektörünün de Afrika pazarından daha fazla pay almayı hedeflediğini kaydetti.

Taşkın, "Elektrik sektörünün temel enstrümanı trafo imalatı ve yüksek gerilim hattı yatırımı ciddi bilgi ve beceri gerektiren bir ürün. Afrika pazarına girmek isteyen elektrik üreticilerine kıta gerçekleri ve yatırım bölgeleri hakkında bilgilendirme yaptım. Umuyorum ki Türk müteahhitler ve malzeme üreticileri ile beraber Türkiye, Afrika’da yüksek gerilim, trafo kalemleri olmak üzere enerji alanında anahtar teslimi yatırımın öncüsü olur." ifadelerini kullandı.

Politik istikrar endeksinin de ülkeleri değerlendirmekte kritik öneme sahip olduğunu belirten Taşkın, "Bu perspektife göre Gana, Tanzanya, Kenya ve Uganda en cazip ülkelerin başında geliyor. Kenya'da Jeotermal ve Gana'da hidro seçenekleri cazip yatırım fırsatları sunarken güneş enerjisinin azalan maliyetleri göz önunde bulundurulduğunda uzun vadede Kenya ve Gana’da güneş yatırımları ön plana çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

"ENERJİ BİLGİ BİRİKİMİMİZ AFRİKA’YI AYDINLATIR"

Elektromekanik Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Koray Selçik de Türkiye'nin rüzgar, güneş, kömür, doğalgaz gibi kaynaklarla elektriği her şekilde üreten bir ülke olduğuna işaret etti.

Selçik, "Türkiye’nin her gün artan enerji ihtiyacına rağmen enerji sektörü olarak özveriyle çalışıyoruz. Kaliteli yüksek gerilim hatları, dayanıklı ve güçlü trafolar sayesinde geçmişten gelen tecrübe ve bilgi birikimi ile ülkenin elektrik ağının sorunsuz bir şekilde işlemesinde yadsınamaz bir katkımız var.

Afrika ile bu bilgi becerimizi, tecrübemizi nasıl paylaşırız, 55 Afrika ülkesinin ihtiyacı olan bu teknik bilgimizi ve yatırımcılarımızı oraya nasıl ulaştırırız, onun arayışındayız. Enerji alanında sektör olarak biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübe tüm Afrika’yı aydınlatır. Bu toplantıda Tamer Taşkın’dan Afrika dinamikleri ve yatırım alanlarına dair bilgi aldık." ifadelerini kullandı.