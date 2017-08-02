55 fabrikaya kaçakçılık operasyonu
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu’nca İstanbul, Çanakkale, Denizli gibi birden fazla ilde 55 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:01
İstanbul Kaçakçılık Bürosu Savcısı Sami Şahin, daha önce satılmış şarap şişelerinde kullanılan bandrollü kapüşonların, yeni şarap şişelere takılarak satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPTIKLARI BELİRLENDİ
Firmaların devletten bu yöntemle milyonluk vergi kaçırdığı belirlendi.
Yapılan çalışmalar ardından İstanbul, Denizli, Çanakkale gibi birden fazla ilde bulunan 55 ayrı adresteki şarap fabrikalarına eş zamanlı operasyon düzenledi.
Piyasaya sürmek üzere hazırlanan binlerce şişe şaraba el konuldu.