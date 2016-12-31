Cloudflare

55 bin polise inceleme

Rusya'nın Ankara Büyükelçis Karlov'un, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinin ardından emniyette "başka uyuyan hücre/eleman" olup olmadığı araştırılıyor. 2008'den 2014'e kadar geçen 6 yılda emniyete alınan 55 bin polisle ilgili "yeniden inceleme" işlemi başlatıldı. ​​

55 bin polise inceleme
Eklenme: 31 Aralık 2016, 10:06
Bu haber 5.437 kez okundu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili adli soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli mesafe alındı.

Katil Altıntaş'ın FETÖ bağlantılarıyla ilgili bulgular, suikastın perde arkasında neler olabileceği konusunda ciddi ipuçlarına ulaşılmasını sağlayacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin düzelmesi sürecinde yaşanan suikastın, halen aktif görevde olan “sıradan” bir polis memuru tarafından gerçekleştirilmesi büyük yankı uyandırdı. Bu durum, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin önlenmesi ve sonrasında başlayan adli soruşturmalar sürecinde büyük yararlılıklar gösteren emniyet teşkilatında da etkiye neden oldu.

Henüz 2,5 yıllık polis olan Altıntaş'ın, 2012'de polis okuluna girmesiyle birlikte değişmeye başlayan yaşam çizgisi, 24 yaşındaki sakin ve içine kapanık olan bir genci FETÖ'ye yakınlaşma ve ardından FETÖ adına silahlı eylem yapma noktasına getirdi.
Katilin geçmişinde yapılan araştırmalar “uyuyan hücre” olarak nitelenmesine yol açarken, hemen ardından Altıntaş benzeri polislerin olup olmadığının tartışılmaya başlanması, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

55 bin polis hakkında "yeniden inceleme"

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın bugünkü yazısına göre; 2008'den itibaren 2014'e kadar geçen 6 yılda emniyet teşkilatına alınarak görev verilen 55 bin polisle ilgili “yeniden inceleme” işlemi başlatıldı. İnceleme için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlendirildi.

İstihbarat Daresi, belirlenen dönem içinde teşkilat mensubu olan yaklaşık 140 bin polisten ilk aşamada 55 bini hakkında İKK (İstihbarata Karşı Koyma) uygulaması yapacak. Personel Dairesi Başkanlığı'ndaki tüm özlük dosyaları, İstihbarat Dairesine aktarıldı. İstihbarat Dairesi'nde oluşturulan özel bir çalışma ekibi, bu özlük dosyalarını inceleyip 55 bin polis hakkında tek tek rapor hazırlayacak.

140 bin kişiye yönelik yaygınlaşacak

Polislerle ilgili yapılacak çalışmalarda, polislerin polis okulu öncesinde aldıkları eğitimler sırasında gittikleri okullar, hangi dersanelere gittikleri, hangi evlerde kaldıkları, varsa ev arkadaşlarının kim ya da kimler olduğu, aileleri ve yakın çevreleri, kimlerle bağlantılarının olduğu, telefon kayıtları, telefonlarla kimlerle görüştükleri ayrıntılı biçimde araştırılacak.
Bu araştırmalar, daha sonra 140 bin kişiye yönelik yaygınlaşacak.

 
EtiketlerTürkiyeAnkaraRusyaMilliyetCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Genel MüdürlüğüAltıntaş
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!

Milli Görüş önderi rahmetli Necmettin Erbakan, bir açık oturumda Erdal…

Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!

Hakkari'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın Kandil ve…

CHP insanları böyle soymuştu!CHP insanları böyle soymuştu!

A Haber'de yayınlanan Unutma programında CHP'nin tek parti döneminde uygulanan…

30 dilde "Teröre Hayır" dediler!30 dilde "Teröre Hayır" dediler!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler, 30…

Otoyol ve Boğaz Köprülerine zamOtoyol ve Boğaz Köprülerine zam

Otoyolda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 lira, en…

Köpekler boğazını parçaladıKöpekler boğazını parçaladı

Çankırı'da 12 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Boğazı parçalanan…

Sınırda 16 kilo patlayıcıSınırda 16 kilo patlayıcı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 16…

8 İlçede daha elektrik kesintisi8 İlçede daha elektrik kesintisi

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında…

Taksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksinizTaksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksiniz

Taksilere 2017 yılı içerisinde kredi kartı ve İstanbulKart ile ödeme…