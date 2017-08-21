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55 bin metrekarelik alanın 45 metrekaresinde parke taşı döşendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yenice mahallesinde yapımı devam eden kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
55 bin metrekarelik alanın 45 metrekaresinde parke taşı döşendi

Eyyübiye Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yenice Mahallesinde yaptığı kilitli beton parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşların yol mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefleyen ve bu sorunu sıfıra indirgemek isteyen Eyyübiye Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yenice Mahallesinde yapımını sürdürdüğü 55 bin metrekarelik alanı kapsayan kilitli beton parke taşı döşeme işlemini yerinde inceleyen Başkan Ekinci, ilgililerden bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş’ın da eşlik ettiği yol yapım çalışmaları hakkında açıklamalardabulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, gelen talepler ve belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Ekinci, "Yenice Mahallemizdeki kilitli beton parke taşı döşeme işlemini yerinde incelemek üzere bölgemize geldik. 55 bin metrekarelik yapım işinin 45 bin metrekarelik kısmı tamamlanmış durumda. Kalan 10 bin metrekarelik işlemini de arkadaşlar kısa sürede bitirecekler. Bu çalışma biter bitmez yine aynı bölgede 50 bin metrekarelik bir çalışmamız daha olacak. Amacımız ilçemizde ihtiyaç duyulan bu çalışmaları en kısa sürede bitirmektir. Bu çalışmalarımızı yaparken de vatandaşlarımızdan, mahalle muhtarımızdan ve meclis üyelerimizden gelen talepleri periyodik olarak yerine getiriyoruz. Yenice Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimiz her zaman sahada olup vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirecekler" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
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  2. Ekinci
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