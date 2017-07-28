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54 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Eskişehir’de çeşitli suçlardan hakkında 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:15
54 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "gasp, ateşli silahla yaralama, tehdit" gibi çeşitli suçlardan 54 yıl hapis cezası bulunan Tufan A.’nın (37) kullandığı iddia edilen otomobili Uluönder Mahallesi’nde takibe aldı. Ardından yürütülen koordineli çalışma sonrasında aranan Tufan A., polis ekipleri tarafından Tapucu Sokak’ta sıkıştırıldı. Sıkıştırıldığını anlayan şüpheli bir polis memuruna çarparak kaçmak istedi. Ancak bölgede bulunan diğer ekipler tarafından kaçmasına izin verilmeyen Tufan A., yakalandı. Şüphelinin kaçtığı araç içerisinde yapılan aramalarda ise bir adet tüfek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan Tufan A., cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:15
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Eskişehir
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