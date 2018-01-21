536 milyar lira vergi tahsil edildi

ANKARA- Türkiye'de geçen sene 536 milyar liralık vergi tahsilatı olurken, belirlenen 511 milyar liralık vergi geliri hedefi aşıldı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında 670 milyar 749 milyon 611 bin lira vergi tahakkuk etti. Bunun yüzde 79,9'una denk gelen 536 milyar 47 milyon 658 bin liralık bölümü yıl içinde tahsil edildi, böylelikle 2017 yılı Bütçe Kanunu B Cetvelinde tahmin edilen 511 milyar 85 milyon 194 bin liralık hedefin üstünde bir vergi geliri elde edildi.

Söz konusu tahsilat tutarının 165 milyar 304 milyon 96 bin liralık bölümü gelir, kâr ve sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerden oluştu. Gelir vergisinde 144 milyar 894 milyon 101 bin lira tahakkuk kaydedilirken, yıl içinde 112 milyar 398 milyon 675 bin liralık tahsilat gerçekleşti.

52,9 MİLYAR LİRA KURUMLARDAN

Kurumlar vergisinden elde edilecek gelir için de 46 milyar liralık hedef belirlenirken, söz konusu vergi tahsilatı hedefi yüzde 14 aşılarak 52 milyar 905 milyon 421 bin lira oldu. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerde tahakkuk tutarı geçen sene 17,3 milyar lira olurken, bunun 11,5 milyar liralık kısmı tahsil edildi. Veraset ve intikal vergisi tahsilatı 717 milyon lirayı aştı.

TAHSİLATTA PETROL KALEMİ İLK SIRADA

Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatı hedefin altında kalarak 10 milyar 824 milyon 684 bin lira olarak tahsil edildi.

Geçen yıl 55,6 milyar lira KDV tahsil edilirken, 138,3 milyar ÖTV tahsilatı gerçekleşti. ÖTV tahsilatı içerisinde en yüksek gelir 63 milyar 602 milyon 587 bin lira ile petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edildi.