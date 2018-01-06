535 metrobüsü her gün dört garajda 250’nin üzerindeki görevli temizliyor

Metrobüsün dışında başlayan temizlik daha sonra iç tarafta devam ediyor. Tutamaçlar başta olmak üzere metal ve plastik tüm yüzeyler siliniyor. Haftada bir detaylı iç temizlik yapılan metrobüsler ayda bir de dezenfekte edici maddelerle arındırılıyor. Temizlik işlemlerinin ardından şoföre teslim edilen araç, İstanbulluların hizmetine sunuluyor.

Metrobüslerde taşeron firma çalışanlarınca yapılan temizlik çalışmaları İETT yetkililerince de denetleniyor. Akredite laboratuvarlara aldırılan numunelerle metrobüslerin temizliği yılda iki kez raporlanıyor. Metrobüs Garaj Müdürü Zeynel Albaş, İstanbulluların güvenli şekilde yolculuk etmeleri için 20.30’dan itibaren metrobüs garajlarında hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi. Metrobüsleri günde 8 şoförün kullandığını, seferlerini tamamladıktan sonra araçların garaja bırakıldığını aktaran Albaş, burada öncelikle yakıt ikmallerinin yapıldığını belirtti. Daha sonra araçların temizliğe alındığını kaydetti.

‘GÜVENLE BİNİN’

Albaş, “Metrobüslerimizi her gün temizliyoruz. Haftalık olarak detaylı temizlik yapıyoruz. Aylık olarak da dezenfektan işlemlerine tabi tutuyoruz. Bunlarla alakalı yılda iki kez akredite laboratuvarlara numune aldırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre vatandaşların güvenle metrobüslere binebileceklerini söyleyebiliriz” dedi. Laboratuvarların bakteri ve küf, mantar, maya ölçümü yaptığını aktaran Albaş, “Sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’nün kapalı alanlar için sınır değerler olarak belirlediği rakamların 100 kat altında. İstanbul halkı, yaz kış metrobüslere güvenle binebilir” dedi.

"ÇEKİRDEK KABUKLARINI YERE ATMAYIN"

Metrobüs hattındaki 43 istasyonda da 66 personel, sabah 06.00’dan gece 24.00’e kadar vardiyalı şekilde temizlik yapıyor. Yolcu yoğunluğu nedeniyle çalışmalarda çoğunlukla süpürge kullanılıyor. İşçilerden 41 yaşındaki Bekir Tolu, sabah 05.45’te işbaşı ve ardından işe başlayıp istasyonlarda temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi. İşinin yoğun emek istediğini aktaran Tolu, “Soğuğu var, kışı var, sıcağı var, zor şartlarda çalışıyoruz ama bir şikâyetimiz yok. İşimizi yapıyoruz sonuçta. Ancak çekirdek kabuklarından çok şikâyetçiyiz. Bilinçsiz insanlarımız var. Metrobüs peronlarında çöp olayı gerçekten yoğun” diye konuştu.