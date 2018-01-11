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522 bin lirayı alırken yakalandı

Takibe alınan kadın, dolandırıcıya 522 bin lirayı verdiği anda operasyon yapıldı.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:27
522 bin lirayı alırken yakalandı

Elinde poşetle sürekli telefonla konuşan yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğunu anlayan vatandaş, polisi aradı. Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre Şişli'de, elinde poşetle dolaşan ve panik halinde sürekli olarak cep telefonu ile konuşan Ayla B.'yi (80) fark eden bir kişi hemen 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı ve kadının dolandırılmak üzere olabileceğini söyledi.

Olay, Nadide Sokak'ta geçen gün 21.00'de meydana geldi. Yaşlı kadını takip eden vatandaş, ihbarın ardından kendisini arayan sivil polise konum attı ve sivil polisler olay yerine gelene kadar kadını takip etti. Bir saat içinde olay yerine gelen İstanbul Polisi, telefonla konuşmaya devam eden Ayla B.'yi gizlice izledi. Kısa süre sonra kadının yanına gelen 20-25 yaşlarındaki bir kişi, Ayla B.'nin elindeki poşeti aldı. Operasyona başlayan İstanbul polisi, içinde 522 bin 700 lira bulunan poşeti alan teledolandırıcı Şükrü Y.'yi (27) suçüstü yakaladı.

''SÜREKLİ CEP TELEFONUYLA KONUŞARAK BENİ YÖNLENDİRDİ''

Dolandırılmak üzere olduğunu, sivil polisten öğrenen Ayla B., "Telefondaki kişi bana polis olduğunu ve banka hesabımdaki paralarla terör örgütüne finans sağlandığını söyledi. 'Operasyon yapacağız. Bankadaki tüm paralarınızı çekip bize getirin. Operasyonun sonunda paranızı geri alacaksınız' dedi. Evden çıkmamı sağladı ve bana siyah renkli bir cep telefonu verdi. 'Sizi bu numaradan arayacağız' dedi. Bir süre sonra aradı ve beni hep telefonda tuttu. Banka kartımın şifresini sordu. Ben de söyledim. Daha sonra bankaya giderek paramı çektim. Beni sürekli cep telefonuyla konuşarak yönlendiriyordu. Daha sonra istediği noktaya gittim. Yanıma geldi. Ben de parayı verdim" dedi.

İHBARCI VATANDAŞA TEŞEKKÜR ETTİ

Telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis memuru veya savcı olarak tanıtan ve tuzağa düşürdükleri insanlardan yüklü miktarda para alarak haksız kazanç sağlayan tele-dolandırıcının elinden son anda kurtulan Ayla B. polise ve ihbarcı vatandaşa teşekkür etti. Gözaltına alınan şüpheli Şükrü Y., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:27
  1. Şişli
  2. 155 Polis İmdat Hattı
  3. dolandırıcı
  4. Operasyon
  5. polis
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