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52 Polis silahları ile teslim oldu

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde son iki ayda 52 polis Taliban güçlerine teslim oldu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:07
52 Polis silahları ile teslim oldu

Taliban kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinin Han Abad ilçesinde Kabil hükümetine bağlı polis ve yerel polislerden oluşan 52 kişi Taliban güçlerine teslim oldu. 

Kaynaklar, polis ve yerel polislerden oluşan 52 kişinin son iki ayda Taliban güçlerine teslim olduğunu aktarıyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Taliban, Kabil hükümeti güçlerinin kendilerine teslim olmaları konusunda özel bir çalışma yürütüyor.

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Taliban güçlerine teslim olan polislerden isteyen Taliban'a katılıyor, isteyen ise silahını teslim edip evine dönebiliyor. 

Taliban, son iki ayda teslim olan polis ve yerel polis unsurlarının isimlerini internet üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca teslim olanların ilçenin hangi köylerinden olduğu da detaylı bir açıklama ile ifade edildi.

mepanews 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:07
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