52 Polis silahları ile teslim oldu

Taliban kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinin Han Abad ilçesinde Kabil hükümetine bağlı polis ve yerel polislerden oluşan 52 kişi Taliban güçlerine teslim oldu.

Kaynaklar, polis ve yerel polislerden oluşan 52 kişinin son iki ayda Taliban güçlerine teslim olduğunu aktarıyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Taliban, Kabil hükümeti güçlerinin kendilerine teslim olmaları konusunda özel bir çalışma yürütüyor.

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Taliban güçlerine teslim olan polislerden isteyen Taliban'a katılıyor, isteyen ise silahını teslim edip evine dönebiliyor.

Taliban, son iki ayda teslim olan polis ve yerel polis unsurlarının isimlerini internet üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca teslim olanların ilçenin hangi köylerinden olduğu da detaylı bir açıklama ile ifade edildi.

mepanews