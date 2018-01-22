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52 kişi ölmüştü... Bakın neden ölmüşler...

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Aktöbe eyaletinde 52 yolcunun yaşamını yitirdiği otobüste çıkan yangının nedenlerine ilişkin ön raporunu açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:08
52 kişi ölmüştü... Bakın neden ölmüşler...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otobüsteki yangının çıkma nedenlerinin suç ve trafik kazası niteliği taşımadığı belirtilerek, otobüsün salonunda benzinli açık ateş kaynağının kullanılmasının yangına sebep olduğu ve bunu yangından kaçarak kurtarılan şoför ve yolcuların ifadelerinin teyit ettiği bildirildi.

Yangın nedenlerinin araştırılması için olay yerinde soruşturma gruplarının ve yangın laboratuvarından temsilcilerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, olayla ilgili oluşturulan hükümet komisyonunun da emniyet güçleriyle ortak soruşturma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Aktöbe eyaletinde dün Samara-Çimkent karayolu üzerinde seyir halindeyken yolcu otobüsünde çıkan yangında 52 Özbekistan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3'ü Kazakistan uyruklu şoför ve 2'si Özbekistan vatandaşı yolcu olmak üzere 5 kişi yaralanarak kurtulmuştu.

Kazakistan, yangının çıkma nedeninin araştırılması için hükümet komisyonu oluşturmuştu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:08
  1. Özbekistan
  2. Kazakistan
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