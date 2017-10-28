Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

51 terörist öldürüldü, komandolar oraya bayrağı dikti

Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde 51 teröristin öldürüldüğü bölgeye komandolar Türk bayrağı dikti.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:51
51 terörist öldürüldü, komandolar oraya bayrağı dikti

Komando birlikleri 2008’deki ‘Güneş Operasyonu’ndan 9 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz hafta Zap Bölgesi’ne operasyon başlatmıştı. Operasyonun en temel hedefi ise çok katlı PKK mağaralarının bulunduğu Kokozer vardı.

51 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün TSK tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi/Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğu açıklandı.

MEHMETÇİK BAYRAĞI DİKTİ

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar bugün Twitter hesabından Zap Kokozer'den bu sabah çekilin bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta bölgedeki Mehmetçik Türk Bayrağı'nı dikerken görünüyor.


Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:51
  1. kuzey ırak
  2. zap
  3. Komando
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akademik yılın açılışının ilk dersini Bakan Demircan verdi
    1. Akademik yılın açılışının ilk dersini..
    2. 13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira..
    3. Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu
    4. Bir ilk yaşandı, Trump'tan 29 Ekim...
    5. Eskişehir'de kamyon otobüsle çarpıştı:..
    6. Dr. İhsan Şenocak açığa alındı.....
    7. O ülke Irak’a ve Barzani'ye askeri..
    8. FETÖ’de kılıçlar çekildi… Bu kareleri..
    9. MEB personeline diksiyon eğitimi verildi
    10. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın..
    11. Bunalıma girdi, pompalıyı ateşledi
    12. Başbakan Yardımcısı Şimşek:..
    13. Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız..
    14. Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43..
    15. 51 terörist öldürüldü, komandolar..
    16. Konutta en yaşlı o ilçe oldu
    17. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyet ve..
    18. Afgan heyetinden Büyük Birlik..
    19. Döviz borcu olanlar ne yapacak?
    20. Alex de Souza'dan açık kapı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var