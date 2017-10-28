51 terörist öldürüldü, komandolar oraya bayrağı dikti

Komando birlikleri 2008’deki ‘Güneş Operasyonu’ndan 9 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz hafta Zap Bölgesi’ne operasyon başlatmıştı. Operasyonun en temel hedefi ise çok katlı PKK mağaralarının bulunduğu Kokozer vardı.

51 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün TSK tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi/Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğu açıklandı.

MEHMETÇİK BAYRAĞI DİKTİ

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar bugün Twitter hesabından Zap Kokozer'den bu sabah çekilin bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta bölgedeki Mehmetçik Türk Bayrağı'nı dikerken görünüyor.





Kaynak: Haber7