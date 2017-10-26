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51 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğunu açıkladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:10
51 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre;

Hakkari/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen yedi el yapımı patlayıcı imha edildi.

Muş/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen altı el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kilis’te, Suriye kuzeyinden Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerince yakalandı.

Hakkari/Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bin 400 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Irak kuzeyi/Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 olarak açıklandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Fırat Fırat 2 sa önce
    Yahu bunlar it sürüsü gibi geberdikçe çoğalıyor devam et memedim kurban olurum sizlere
  • Ömer halis Ömer halis 3 sa önce
    İnşallah doğru haberdir
  • Alper taşAlper taş3 sa önce
    Vur vur zalimlere vur ...
  • İsmail Krtyİsmail Krty4 sa önce
    Vurun kalleşlere...
  • AviniAvini5 sa önce
    Sakın canlı bırakmayın
  • One minute One minute 6 sa önce
    Vurun vurun. Mehmetçiğim siz bari vurun. Aman sağ yakalayıp adalete vermeyin. Boşa çaba harcamış olursunuz. Vurun askerim siz bari vurun. Sakın teslim alıp yargılatayım demeyin. Yargı vatan hainlerini serbes bırakıyor tekrar karşınıza çıksın diye. Vurun şanlı Türk askerim vurun. Bu işi kökten siz halledin aslanlarım. Allah sizi korusun
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