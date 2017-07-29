50.yılın şampiyonluk formülü: ''Ersun Yanal ve takım şehir halkıyla iç içe olsunlar''

YENİAKİT.COM.TR-Trabzonspor'daki gelişmeleri ve Fatih Terim olayının perde arkasını Yeniakit'e değerlendiren gazeteci yazar Zeki Gökçe ''Şenol Güneş'in parasını veremeyen federasyon Fatih Terim'e milyonlar saçtı''açıklamalarında bulundu.

''ERSUN YANAL TRABZON HALKININ BENİMSEDİĞİ BİRİ DEĞİL''

Trabzon şehri Ersun Yanal'ı malesef geçmişinden dolayı sevmedi ama şuan için tek hedef 50.yılda şampiyonluk o yüzden sevmesek bile şampiyonluk için Ersun Yanal'a destek olmalıyız..Trabzonspor bu sene çok iyi bir kadro kurdu Kucka,Burak Yılmaz ve Serdar Taşçı'da kadroya dahil olunca şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır..Taraftarlarının kombinelere ilgi göstermesi lazım bu 50.yılda dosta düşmana Trabzonspor'u gösterelim..Ayrıca transfer müjdesi de veren Zeki Gökçe,Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'nın 32 yaşındaki Beşiktaş'ın eksi oyuncusu Sosa transferini bitirmek için yola çıktığını da söyledi...

BURAK YILMAZ TRANSFER BAŞARISIDIR

Muharrem Usta'nın kulüp başkanlığı ve başarma azmine çok güveniyorum.Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinden bunu anlıyoruz.Zaten Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a gelmemesi için hiç bir neden yoktu.Muharrem Usta büyük bir başarıya imza atarak Burak Yılmaz'ı tekrar Türkiye'ye getirdi.

SADİ TEKELİOĞLU'NUN SÖZLERİNE CEVAP

Sadi Teklioğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı Burak Yılmaz hakkındaki kaçarak gitti açıklamalarına atıfta bulunan Zeki Gökçe''Trabzonsporlular şampiyon mu olmak istiyorlar yoksa birbirlerine düşman mı olmak istiyorlar.Trabzonspor'da birlik beraberlik olmadan nasıl şampiyon olacaklar..''Birlik ve beraberlik olmadığı sürece tüm zararı yine Trabzon taraftarı görecektir.Trabzonspor'un seçilmiş başkanı ve yönetimi var bu saatten sonra yok kaçtı gitti yok gitti geldi söylemlerinden ne kazanacağız...Sadi Tekelioğlu'nun bu laflarını çok etik bulmadım,hoş değil.. Burak Yılmaz kendini ispatlamış adından söz ettirmiş bir futbolcu,Trabzonspor taraftarının her daim sevgisini kazanmış bir futbolcu o yüzden Burak Yılmaz Trabzonspor'a hayırlı olsun.

''KABADAYI TERİM''

Fatih Terim şuan Türkiye'de sosyal medya da Fatih Terim için söylenen sözler şuana kadar kim için söylenmiştir.Bu adam Milli Takım'ın başındaydı..Fatih Terim Kabadayı ruhlu olarak kendini Türk futbolunda göstermiş hala bu kabadayılıkla bu imparatorluğunu sürdürmüştü...Bir Şenol Güneş'in efendiliğine bakalım bir de Fatih Terim'e bakalım ve malesef bu adamın ismi şuan statlarda..Şenol Güneş Türkiye'ye Dünya Kupası'nda dünya 3.lüğü kazandırmış Şenol Güneş'in bile o kadar ismi bir yerlerde yok...Malesef başarısız insanlar imparator olmuşlardır...Hangi başarısını konuşalım Arda ile kavgasını mı prim kavgasını mı yada mekan basma kavgasını..Keni egoları ile birlikte takımın başında kaldı ve Milli Takım'ın sistemini bozup Türkiye'ye zarar vermiştir..

ŞENOL GÜNEŞ'İN PARASINI VEREMEYEN TFF TERİM'E MİLYONLAR SAÇTI

Şenol Güneş Haluk Ulusoy döneminden kalan cüzi miktarda ki parasını halen alamadı ve mahkeme devam etmektedir..Ama mekan basan Fatih Terim'e istifa etmesine rağmen 3.5 Milyon Euro veriyorsun bu neden konuşulmuyor...