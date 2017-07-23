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500'den fazla Rus paralı asker geldi

Daha önce Ukrayna doğusunda şimdi ise Suriye’de savaşan Rus paralı askerlerin sayısı açıklandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 17:30
500'den fazla Rus paralı asker geldi

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) verilerine göre, Suriye’de daha önce Ukrayna doğusundaki çatışmalara da yer alan 500’den fazla Rus vatandaşı savaşıyor.

QHA'nın aktardığına göre Kiev’de basın toplantısında konuşan SBU Başkanı Vasiliy Gritsak,“SBU’nun elde ettiği bilgilere göre, Suriye’de daha önce Donbas’taki çatışmalara katılan 500’den fazla Rus vatandaşı paralı asker olarak savaşıyor. Bunların çoğu özel birimlerin üyeleri olan resmi askerler. Dikkat çekmek isterim ki, söz konusu şahıslar Rusya’nın Suriye’de resmi olarak bulundurduğu asker sayısına dahil değil, bunlar Rusya Savunma Bakanlığı’nın paralı askerleri… Şimdiye kadar bunlardan 124 kişi öldü."ifadelerini kullandı.

Daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak, Rusya Federasyonu’nun 5. kol temsilcilerine karşı koymak amacıyla Ukraynalı gazetecilerin enformasyon birliği anlaşması yapması ve propaganda için cezai sorumluluk getirilmesi önerisinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:30
  1. Ukrayna
  2. Güvenlik Servisi
  3. Vasiliy Gritsak
  • TürkiyeTürkiye49 dk önce
    Topumuz gelin
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