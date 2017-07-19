500 Yıllık gelenek 'Kabza' Ümraniye'de sürdürülüyor

Ümraniye Belediyesinin kurslarında hazırlanan okçular, eğitim görüp eğitim verecek seviyeye gelerek kemankeş oldular. 500 yıllık gelenek olan kabza töreniyle 10 kişilik kemankeşler bu kez kabzalarını tarihi Av Köşkünde düzenlenecek yarışmalar ve törenlerle üstatlarından alacak.

Küçük büyük her yaştan yüzlerce okçunun katılacağı Kabza alma töreninde okçuluk yarışması da düzenlenecek. Yapılacak yarışmalar;

Geleneksel Okçuluk Av Okçuluğu Otantik Okçuluk *Puta *Geyik *Karpuz *Çintemani *Tilki *Testi *Kalkan *Tavşan *Elma

Ayrıca geleneksel okçuluk kulübünün katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmada Av. Adnan Mehel Geleneksek Okçuluk tarihi hakkında bilgi verecek. Törende Özbek Pilavı ikram edilecek.

KABZA ALMA TÖRENİ

500 yıllık bir geleneği olan Kabza alma töreni; Bir yayın yay başı, yay ayağı, kasan, kasan gözü, sal gibi bölümlerinden başka tam ortasında, sol elle tutulan ve "kabza" diye adlandırılan bir bölümü vardı ki burası yayın en önemli yeridir. Kabza her zaman "ele alındıktan ve elden bırakılırken" öpülürdü. Okçular defterine yazılma törenine de "Ahz-ı kabza" (kabza alma) töreni denilirdi.

PROGRAM:

Tarih: 20.07.2017/ Perşembe

Saat: 09:00 – 15:00 arası

Yer: Ümraniye Hekimbaşı Av Köşkü