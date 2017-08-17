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500 uyuşturucu hap ile enselendi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadale Şube ekiplerinin bir araca yaptığı operasyonda bagaja gizlenen 500 uyuşturucu hap ile 1 silah ele geçirildi. 27 yaşındaki Can D. gözaltına alınırken, aracın arka camında 'Kalbinde ne varsa kaderin o olsun' yazısı dikkat çekti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:38
500 uyuşturucu hap ile enselendi

Ekipler uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen hafif ticari aracı fiziki takibe aldı. Araçta uyuşturucu hap olduğu bilgisini alan ekipler operasyon için harekete geçti. Araç kovalamaca sonucu merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi üzerinde durdurulurken sürücü Can D. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bagaja gizlenmiş 500 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek ve bu silaha ait dolu fişekler ele geçirildi. Aracın arka camında ise  'Kalbinde ne varsa kaderin o olsun' yazısının olduğu dikkat çekti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan daha öncede poliste suç kaydı bulunduğu belirtilen Can D.'nin polisteki işlemlerinin ardından aynı suçtan adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:38
  1. uyuşturucu
  2. Konya
  3. Narkotik
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