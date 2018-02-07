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'500 km adalet aradı, 5 metrekarede bütün adaletsizlikleri yaptı'

Savcı Sayan, CHP'nin olağan kurultayına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na 'adalet' göndermesi yaptı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:58
'500 km adalet aradı, 5 metrekarede bütün adaletsizlikleri yaptı'

CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na manidar bir göndermede bulundu.

Geride kalan CHP kurultayında yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı Muharrem İnce'ye bütün adaletsizlikleri yaptığını iddia etti.

5 METREKARELİK ALANDA BÜTÜN ADALETSİZLİKLERİ YAPTI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Savcı Sayan '500 km yürüyerek 'adalet arıyorum' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultay salonunda 5 metrekarelik alanda Muharrem İnce'ye karşı dünyanın bütün adaletsizliklerini yaptı. Samimiyete bakar mısınız!' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:58
  1. Savcı Sayan
  2. chp kurultayı

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Bunların hepsi aynı.....k, kokuşmuş fikirleri hastalık ve zehir saçıyor.
  • ihsanihsan2 sa önce
    sahtekarmı arıyorsunuzvatan hainimi kılıçtaroğluna bakın yeter
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