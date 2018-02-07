Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'500 km adalet aradı, 5 metrekarede bütün adaletsizlikleri yaptı'

Savcı Sayan, CHP'nin olağan kurultayına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na 'adalet' göndermesi yaptı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:58
'500 km adalet aradı, 5 metrekarede bütün adaletsizlikleri yaptı'

CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na manidar bir göndermede bulundu.

Geride kalan CHP kurultayında yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı Muharrem İnce'ye bütün adaletsizlikleri yaptığını iddia etti.

5 METREKARELİK ALANDA BÜTÜN ADALETSİZLİKLERİ YAPTI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Savcı Sayan '500 km yürüyerek 'adalet arıyorum' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultay salonunda 5 metrekarelik alanda Muharrem İnce'ye karşı dünyanın bütün adaletsizliklerini yaptı. Samimiyete bakar mısınız!' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:58
  1. Savcı Sayan
  2. chp kurultayı

YORUM YAZ

  • ihsanihsan4 dk önce
    sahtekarmı arıyorsunuzvatan hainimi kılıçtaroğluna bakın yeter
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
  1. Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
  2. Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...
  3. P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de
  4. Bu bal 4 kat daha pahalıya satılıyor!
  5. Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı..
  6. Almanya'da düğüm çözülüyor! Prensipte..
  7. Otopark operasyonu! 8'i polis,16..
  8. FETÖ'nün boş kağıda imza oyunu!
  9. Bakanlık'tan kritik hamle! İsim..
  10. Afrin'de öldürülen teröristlerin..
  11. Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan..
  12. Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok..
  13. TOKİ'de emekliye ucuz ev hangi..
  14. ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması
  15. Fransız bakan aklınca şart koştu:..
  16. Adem Atmaca: 'Gölete şimdiye kadar bir..
  17. AK Parti'den flaş 'milli ittifak'..
  18. '500 km adalet aradı, 5 metrekarede..
  19. 'Ayı Ümit' tezahüratları yapılınca...
  20. Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55..
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...