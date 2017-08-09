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500 haneye yetecek güçte kaçak trafo bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 500 haneye yetecek güçte kaçak trafo bulundu. Trafo, Dicle Elektrik dağıtım A.Ş’nin sorumluluk bölgesinde bulunan 11’inci kaçak trafo oldu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 23:25
500 haneye yetecek güçte kaçak trafo bulundu

Özellikle yaz aylarında tarımsal sulamanın etkisiyle Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde kullanılan elektriğin neredeyse yarısını tüketen Şanlıurfa’da bir kaçak mobil trafo daha ele geçirildi. Kentte son üç ay içerisinde ele geçen kaçak trafo sayısı 11’e yükselirken, ele geçirilen trafoların hepsinin tarımsal sulamada kullanıldığı öğrenildi. Bir yandan müşterilerine EPDK mevzuatlarına uygun biçimde kesintisiz enerji verebilmek için yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, diğer yandan da enerji kalitesini artırabilmek için kaçak elektrik kullananlara karşı mücadele yürütüyor. Enerji şirketi, kaçak elektrikle mücadele çalışmaları çerçevesinde hem saha taramaları yapıyor, hem de teknolojik imkanlar ile kaçak elektrik kullanıcılarını bir bir tespit ediyor. Tarımsal sulamanın başladığı günden bu yana geçen yaklaşık üç aylık süre içerisinde Şanlıurfa’da sürdürülen kontroller sonunda, kaçak elektrik ile sulamada kullanılan tam 11 adet kaçak mobil trafo ele geçirildi.

500 HANEYE YETECEK GÜÇTE

Kaçak 11 trafonun sonuncusu, Siverek ilçesine bağlı Karakeçi bölgesindeki Çubuklu kırsal Mahallesi’nde bir pamuk tarlasının sulamasında kullanılırken ele geçirildi. Enerji şirketi tarafından tespit edilen kaçak trafo için avukatlar tarafından önce savcılığa suç duyurusunda bulunularak el koyma kararı çıkarıldı. Ardından jandarma eşliğinde tarlaya giden ekipler, traktör römorkuna yüklenmiş vaziyette kullanılan 160 kVA gücündeki kaçak mobil trafoya el koydu. Trafo sahipleri hakkında ise yasal ve idari cezalar uygulandı.

Son üç ayda ele geçirilen 11 kaçak trafonun yaklaşık 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 23:25
  1. şanlıurfa
  2. siverek
  3. kaçak elektrik
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