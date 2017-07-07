500 bin Suriyeli öğrenciye eğitim

MEHMET ÖZMEN / ANKARA - Akit’e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, “Ülkemize sığının Suriyeli kardeşlerimize ve onların çocuklarına bugüne kadar eğitim ve öğretimleri noktasında elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik ve bundan sonrada etmeye devam edeceğiz. Savaştan kaçarak ülkemize gelen yaklaşık 500 bin öğrencinin eğitime erişimini sağladık. Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Özgür Suriye Ordusu’nun girdiği Cerablus’ta bütün bakanlıklarımızın olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak da eğitim-öğretim alanında faaliyetlerimize devam etmekteyiz” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik verilen eğitim ve öğretime yönelik gazetemizin sorularını cevaplandırdı.

22 İLDE EĞİTİM

- Türkiye’de 2 milyon 957 bin 454 Suriyeli bulunmakta. Suriyeli çocukların eğitimine yönelik yapılan çalışmalardan söz eder misiniz?

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, toplumun bütün kesimlerine yönelik ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Ülkemize sığının Suriyeli kardeşlerimize ve onların çocuklarına bugüne kadar eğitim ve öğretimleri noktasında elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik ve bundan sonrada etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda ülkemizde geçici koruma altında bulunan, kitlesel göçle ülkemize gelen yaklaşık 500 bin öğrencinin eğitimine erişimi sağlanmış olup bu da eğitim cağındaki Suriyeli öğrencilerin yüzde 58’ine tekabül etmektedir. Suriyeli öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 14 bin 742 okulda Türkçe müfredatla ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 22 ilimizdeki 422 geçici eğitim merkezinde yoğun Türkçe eğitimi temel olmak kaydıyla eğitim görmektedir. Suriyeli öğrencilerin öğrenim gördükleri Geçici Eğitim Merkezlerinde Türk eğitim personelinin yanı sıra Suriyeli gönüllü eğiticiler de eğitime destek olmaktadır. Eğitim müfredatı ve programlar dahilinde; Geçici Eğitim Merkezleri’nde 15 saat Türkçe ders eklenmiş olup öğrencilerin Türkçe öğretmenlerini temin etmek üzere yeni çizelge oluşturdu.

‘ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI’ YAPILIYOR

- Bu öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi kapsamında eşit şekilde eğitim almaları noktasında neler yapılıyor?

Suriyeli öğrencilerimizin Türk öğrenciler ile eşit şartlarda eğitim almaları doğrultusunda resmi okullara kayıtlarının alınması ve bu kapsamda okullaştırma oranlarının artırılması ve okula devamlarının sağlanması yönünde çalışmalarımız bulunmaktadır. Okula devam eden Suriyeli öğrencilerimize, yine okula devam etmeleri şartıyla ‘Şartlı Eğitim Yardımı’ yapılmaktadır.

DAEŞ OKULLARI YAKIP YIKTI, TÜRKİYE YENİLEDİ

- Fırat Kalkanı Operasyonu sonrasında terörden temizlenen bölgelere yönelik Türkiye’nin eğitim noktasında nasıl bir çalışması bulunuyor?

Fırat Kalkanı Harekatı’nın gerçekleştirildiği Azez, Cerablus, El Bab ve Telafer’de terör örgütü DEAŞ’ın yakıp yıktığı okulların tamamını Türkiye olarak yeniden yaptık. Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Özgür Suriye Ordusu’nun girdiği Cerablus’ta bütün bakanlıklarımızın olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak da eğitim-öğretim alanında faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

MAARİF VAKFI DA DESTEK VERİYOR

- Zaman zaman bu kapsamda kampanyalar da düzenliyorsunuz…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Suriyeli Bir Kardeşinin Elinden Tut’ kampanyası ile 81 ilimizde toplanan yardımlar ile donatım malzemeleri temin edilmiş ve bölgenin ihtiyaçlarına göre dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölgedeki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtılmak üzere ders kitap basımı yapılarak, ihtiyaca göre bölgelere teslim edilmiştir. Aynı zamanda bölgede yaşayan Suriyeli öğrencilerimize Türkçe eğitim çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Bölgede Maarif Vakfı’nın maddi ve manevi destekleri de olmaktadır.

İŞTE HEDEFLERDEN BAZILARI...

- Son olarak yeni Türkiye’nin hedefleri kapsamında yapmayı düşündüğünüz projelerinizden söz eder misiniz?

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından 7 adet ulusal kaynaklı ve 7 adet de uluslararası finansmanlı proje olmak üzere toplam 14 adet proje uygulanmaya devam etmektedir. Yürütülen projelerde genel hedef olarak genel müdürlüğümüze bağlı kurumların insan kaynağı kapasite artırımlarının sağlanması ile bağlı kurumlarda eğitim faaliyetlerine devam eden kursiyer ve öğreticilerin eğitimi noktasında yoğunlaşmaktadır. Uygulanan bu projeler ile yetişkinlerin temel becerilerinin artırılarak istihdama katılım oranının sağlanması ve Türkiye’de hayat boyu öğrenmeye katılım oranının AB standartlarına yükseltilmesi hedeflenmektedir.

7’den 70’e her kesime hizmet veriyor

- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyenizde bir de Halk Eğitim Merkezlere bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezleri konusunda neler paylaşabilirsiniz?

2011 yılında yapılan kanun değişikliği ile Halk Eğitim Merkezleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Bu merkezlerimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu belgeleri dağıtım merkezinden öte ihtiyaç duyulan eğitimin verildiği, ihtiyaç olunan bilginin öğrenildiği ve sosyal ihtiyaçların giderildiği mekanlar olmuştur. Eskisi gibi sadece belge vermekten ziyade toplumun 7’den 70’e her kesimine hizmet eder hale bu merkezlerimiz gelmiştir.

2008 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 50 milyon kursiyer Halk Eğitim Merkezi çatısı altında oluşturulan kurslarımıza katılım sağlamıştır.