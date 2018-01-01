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500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

Dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass Group`un CEO`su ve ailesinden 4 kişi Avustralya'da gerçekleşen uçak kazasında öldü.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:48
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

Avustralya'nın Sydney kentinin 30 kilometre kuzeyinde dün meydana gelen olayda, bir deniz uçağının nehre düşmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmişti. İlk gelen bilgilerde kimlikler açıklanmazken, hayatını kaybedenlerin İngiliz vatandaşları olduğu ifade edilmişti.

Bugün gelen haberlerde ise kazada ölen isimlerden birinin dünyanın en büyük gruplarından Compass Group'un 58 yaşındaki CEO'su Richard Cousins olduğu ortaya çıktı. Cousins ile birlikte ailesinden 4 kişi ve uçağı kullanan pilot da hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan olmadı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Walsh, yaptığı açıklamada büyük bir şok yaşadıklarını beliretek, "Compass'ta çalışan herkes Richard'ın ailesinin ve arkadaşlarının yanındadır. En derin üzüntülerimizi sunuyoruz" dedi.

500 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Büyük firmalara, okullara ve kurumlara yemek sağlayan bir catering şirketi olan Compass Grup, yıllık 31 milyar dolar gelirle dünyanın en büyük firmaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren şirkette 500 bin kişi çalışıyor.

Yıllık 5 milyar öğün yemek üretimi yapan şirket Türkiye'de de Sofra Grup olarak faaliyet gösteriyor.

Kazada hayatını kaybeden Richard Cousins, 11 yıldır grubun CEO'su olarak görev yapıyordu. Cousins, Harvard Business Review'a göre 2017 yılında en iyi performans gösteren CEO'lar sıralamasında 11'inci sırada yer almıştı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 13:48
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