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500 asker tedavi altına alındı! Bakan Manisa'ya gidiyor

Manisa'da 500 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

18 Haziran 2017 Pazar 00:07
500 asker tedavi altına alındı! Bakan Manisa'ya gidiyor

Manisa Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından yaklaşık 500 asker mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu. 300'ü hastanelerde tedaviye alındı. Diğerleri ise revirde müşahade altında.

Zehirlenmenin nedeni ise henüz belli değil. Yemekten alınan numuneler incelemeye gönderildi.

BAKAN MANİSA'YA GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'ya gidiyor.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:07
  1. Manisa
  2. asker
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  • Reis sevdalisiReis sevdalisi2 sa önce
    Yorumcular sakin sirketi suclamayin bu olayda. Sirketin sahipleri 15 temmuz suresince halkimiza yeemk dağıtmış cok mutedeyyin bi sirkettir. Kesin bu isi yapanlar ordu icindeki ataputcu layik kefereler ve kilisdar zihniyetidir. Sirketi suclamayin bu reyizimize zarar verebilir hafazanallah.
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu2 sa önce
    Arta kalan kokmuş yemekleri askere yedirip zehirleyenler derhal içeri atılmalı. Bunların yaptığı getö den farksız.
  • Teyyo Teyyo 3 sa önce
    Maalesef korunuyor. Çünkü yandaş.
  • balalı mustafabalalı mustafa5 sa önce
    bu işin şakası yok.bu işin altındanpkk çıkabilir.
  • Osman turanOsman turan8 sa önce
    Yav niye kendi kislalarinda yapılmıyor yemek
  • zülfikar64zülfikar6411 sa önce
    İşin içinde iş var. bence yemek şirketinden ziyade yemek askerin masasına gelmeden kışla içinde Fetö yanlılarınında bu işte parmağı olabilir. yemek firması bile bile böyle bir suç isnadı ile karşı karşıa gelmez. Ya yemek firmasındaki fetöcüler ya da askeriye içinde sabote edip yemekleri zehirleyen kişiler bunlar araştırılmalı cezaları verilmeli. Gıda zehirlenmesi ile hükümete ayar çekiliyor. Her şey mümkün.
  • DavutDavut12 sa önce
    Kim bu şirket arkadaş yazık günah
  • saddisaddi13 sa önce
    savunma bakanı acilen istifa etsin. neye bakıyor ki?
  • alganalgan14 sa önce
    Yahu aylardir bu Manisa daki gida zehirlenmesi gündemden düsmüyor.Bu kadar mi aciziz bu kadar mi caresiziz.Yaziklar olsun.Nerden geliyor bu yemekler ,kim yapiyor,Ne bicim aratirma
  • VatanseverVatansever14 sa önce
    Askerin kurban olsun Bintane bakan İnsan gibi yemek verin mübarek askerlerimize İki elimiz kıyamette yakanızdadır
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