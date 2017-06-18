500 asker tedavi altına alındı! Bakan Manisa'ya gidiyor

Manisa Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından yaklaşık 500 asker mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu. 300'ü hastanelerde tedaviye alındı. Diğerleri ise revirde müşahade altında.



Zehirlenmenin nedeni ise henüz belli değil. Yemekten alınan numuneler incelemeye gönderildi.



BAKAN MANİSA'YA GİDİYOR



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'ya gidiyor.