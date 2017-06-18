500 asker tedavi altına alındı! Bakan Manisa'ya gidiyor
Manisa'da 500 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.18 Haziran 2017 Pazar 00:07
Manisa Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından yaklaşık 500 asker mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu. 300'ü hastanelerde tedaviye alındı. Diğerleri ise revirde müşahade altında.
Zehirlenmenin nedeni ise henüz belli değil. Yemekten alınan numuneler incelemeye gönderildi.
BAKAN MANİSA'YA GİDİYOR
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'ya gidiyor.
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Reis sevdalisi2 sa önce Yorumcular sakin sirketi suclamayin bu olayda. Sirketin sahipleri 15 temmuz suresince halkimiza yeemk dağıtmış cok mutedeyyin bi sirkettir. Kesin bu isi yapanlar ordu icindeki ataputcu layik kefereler ve kilisdar zihniyetidir. Sirketi suclamayin bu reyizimize zarar verebilir hafazanallah. Allahın bir kulu2 sa önce Arta kalan kokmuş yemekleri askere yedirip zehirleyenler derhal içeri atılmalı. Bunların yaptığı getö den farksız. Teyyo 3 sa önce Maalesef korunuyor. Çünkü yandaş. balalı mustafa5 sa önce bu işin şakası yok.bu işin altındanpkk çıkabilir. Osman turan8 sa önce Yav niye kendi kislalarinda yapılmıyor yemek zülfikar6411 sa önce İşin içinde iş var. bence yemek şirketinden ziyade yemek askerin masasına gelmeden kışla içinde Fetö yanlılarınında bu işte parmağı olabilir. yemek firması bile bile böyle bir suç isnadı ile karşı karşıa gelmez. Ya yemek firmasındaki fetöcüler ya da askeriye içinde sabote edip yemekleri zehirleyen kişiler bunlar araştırılmalı cezaları verilmeli. Gıda zehirlenmesi ile hükümete ayar çekiliyor. Her şey mümkün. Davut12 sa önce Kim bu şirket arkadaş yazık günah saddi13 sa önce savunma bakanı acilen istifa etsin. neye bakıyor ki? algan14 sa önce Yahu aylardir bu Manisa daki gida zehirlenmesi gündemden düsmüyor.Bu kadar mi aciziz bu kadar mi caresiziz.Yaziklar olsun.Nerden geliyor bu yemekler ,kim yapiyor,Ne bicim aratirma Vatansever14 sa önce Askerin kurban olsun Bintane bakan İnsan gibi yemek verin mübarek askerlerimize İki elimiz kıyamette yakanızdadır