50 yıl sonra gelen elektrikle yüzü güldü

Eskişehir'de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun 50 yıldır elektriksiz yaşadığı eve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla elektrik tesisatı yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla hem ev içinde elektrik kullanılabilir hale geldi hem de çekilen bir kilometrelik hat ile sokak aydınlatması sağlandı.

75. Yıl Mahallesi'nde 50 yıldır oğlu Durmuş Usu ile yaşayan Hesna nine, elektrik hattı çekilmeyen evinde gaz yağı, haşhaş yağı ve küçük tüple aydınlatmayı sağlıyordu.

Sesini duyurmak için çeşitli makamlara mektup yazan Usu'nun imdadına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yetişti. Albayrak'ın talimatıyla, Hesna Usu'nun evine hat çekildi ve evde elektrik kullanabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlandı.

Bakan Albayrak'ın yakından takip ettiği çalışmalar sayesinde, Usu'nun hem evinin hem de sokağının aydınlatması yapıldı.

"Bu yaştan sonra ışığı gördüm"

Mutluluğu adeta gözlerinden okunan Hesna Usu, yaklaşık 50 yıldır oturduğu evde elektrik olmadığını söyledi.

Hesna Usu, ev ve çevresinde elektrik olmadığından avluda gezerken düşüp vücudunun çeşitli yerlerini kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaştan sonra ışığı gördüm. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. O olmasaydı ışıksız kalacaktım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'tan Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah bana ışığı yaktırmak nasip etti. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."