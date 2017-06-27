Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

50 yıl önce bugün kapitalizmin makineleri açıldı

Dünyanın ilk otomatik para çekme makinesi (ATM) bundan tam 50 yıl önce İngiltere’nin başkenti Londra’da hizmete sokuldu.

27 Haziran 2017 Salı 17:20
50 yıl önce bugün kapitalizmin makineleri açıldı

Dünyada ilk para çekme makinesi 27 Haziran 1967 günü Londra'daki Barclays bankasının Enfield şubesinde hizmete girdi.

Basın mensuplarının önünde dönemin ünlü İngiliz aktörü Reg Varney tarafından dünyanın ilk ATM’sinden birlikler halinde 5 sterlin çekildi. Otomatik para çekme makinesinin mucidi bankanın çalışanlarından İskoç John Stepherd Barron, 2010 yılında 84 yaşında hayatını kaybetti.

DÖRT HANELİ ŞİFREYİ BULAN KİŞİ

Bir gün para çekmek için gittiği banka şubesinde sadece bir dakika geç kaldığı için para çekemeyen Barron, 24 saat hizmet verebilecek bir yöntem üzerine uzun süre düşünerek ilk ATM'yi tasarladı.

Barron aynı zamanda bankacılıkta bugün hala kullanılan dört haneli şifreyi bulan kişi olarak biliniyor.

John Stepherd Barron, 2007 yılında İngiliz yayın kurumu BBC’ye verdiği bir röportajda, “Aklıma İngiltere’nin ya da dünyanın neresinde olursam olayım para çekmenin bir yolu olması gerektiği geldi. Daha sonra çikolata makinelerini düşündüm. Sadece çikolataları parayla değiştirdim.” İfadelerini kullandı.

Birleşik Krallık genelinde artık toplam 70 bin ATM mevcut. Geçen yıl ülkede itibariyle toplam 176 milyon banka kartı ile 180 milyar sterlin para çekildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:20
  1. ATM
  2. ATM TARİHİ
  3. İLK ATM
  4. İNGİLTERE
  5. LONDRA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    1. Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    2. Dev balina tekneye çarptı!
    3. Efsane isim yoğun bakımda
    4. Şırnak’ta hain saldırı!
    5. Trump ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi
    6. Özaltun: Birlik olunca neler..
    7. Hakkari’de asayiş uygulaması yapıldı
    8. Suud milyonlarca dolar kazanmış
    9. Başkan Alıcık, engellileri yanlız..
    10. Bakan Soylu: 8 terörist öldürüldü
    11. 50 yıl önce bugün kapitalizmin..
    12. Tepebaşı fen işleri hız kesmiyor
    13. Bayram tatilinde kazalar 62 can aldı
    14. Bakan açıkladı: Bu yıl değişiyor
    15. İstanbul'da 70 adrese baskın
    16. Flaş iddia: Trump Esed ile görüşecekti
    17. Birleşmiş Milletlerden acil ortak..
    18. Rusya'nın o kurumlarına saldırmaya..
    19. Edremit’te trafik kazası: 1 ölü
    20. Elazığ'da çatışma
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı