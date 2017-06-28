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50 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 50 yaşındaki öğrencisi Belma Yılmazoğlu fakülte birincisi oldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:57
50 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin 50 yaşındaki öğrencisi Belma Yılmazoğlu, mezuniyet heyecanı yaşadı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültedeki Özdemir Nutku Sahnesi'nde yapılan mezuniyet töreninde 170 öğrenci mezuniyet belgesini aldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören, sanatçı yetiştirmenin kolay olmadığını belirterek, fakültenin başarılı akademik kadroları ile fark yarattığını ifade etti.

50 yaşında fakülte birincisi

Fakültenin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalında eğitim alan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Belma Yılmazoğlu, fakülte birincisi olarak mezun oldu.

Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Yılmazoğlu, "Genç arkadaşlarımla mutlu bir eğitim dönemi geçirdim. Onlara örnek olabilmek benim en büyük mutluluğum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:57
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