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50 milyon liralık AVM zararına satıldı

Kipa'ya ait Tekirdağ Çerkezköy'deki AVM zararına satıldı.

09 Ocak 2018 Salı 17:23
50 milyon liralık AVM zararına satıldı

KDV hariç 52 milyon liralık değerlemesi bulunan 34 bin 664 metrekarelik AVM, şirketin bilançosunda 7,72 milyon lira zararla satıldı.

Aksistem Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti'nin Kipa'ya ödediği bedel ise tamamı peşin olmak üzere KDV hariç 44,06 milyon lira oldu.

Şirket, değerinin altında satışın nedeni olarak genel pazar koşullarını gösterdi.

Satış bedeli, Kipa'nın maddi duran varlıklarının yüzde 2,5'ine denk geliyor.

Migros, geçtiğimiz günlerde Kipa'yı kottan çıkarmak için karar aldı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:23
  1. Aksistem Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti
  2. Kipa
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