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50 milyon kişinin bilgileri para karşılığı satılmış

Ankara'da kurdukları internet sitesi aracılığıyla yasal olmayan yollarla elde ettikleri yaklaşık 50 milyon vatandaşa ait kişisel bilgileri abonelik karşılığı satan 2 kişi gözaltına alındı.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:11
50 milyon kişinin bilgileri para karşılığı satılmış

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla temin ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait isim, kimlik numarası, adres ile telefon numaralarını pazarladıkları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla internet sitesinin kurucusu ve sahibi olduğu belirlenen Yusuf K. ile yardımcısı H.K. gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, verilerin depolandığı belirlenen 26 hard disk, ruhsatsız birer av tüfeği ve tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 mermi, gaz maskesi, rambo bıçağı, 9 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

ÜST DÜZEY DEVLET GÖREVLİLERİ DE LİSTEDE

Çok sayıda üst düzey devlet görevlisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 milyon kişiye ait kişisel bilgilerin de yer aldığı internet sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendi.

İnternet sitesinin kurucusu olduğu belirlenen zanlı Yusuf K'nin, emniyetteki sorgusunda, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda yaklaşık 100 bin lira gelir elde ettiğini, bununla ev kirası ve 2 çocuğunun özel okul taksitlerini ödediğini söylediği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:11
  1. anakra
  2. siber mucadelet
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