50 Korumaya ne oldu?

İddiayı ortaya atan ise saldırıya uğrayan eğlence merkezinin sahibi Mehmet Koçarslan. CIA'nın daha önce buraya yönelik saldırı yapılacağı istihbaratını verdiğini öne süren Koçarslan, güvenlik önlemlerinin alınmamasından şikayet etti. Daha sonra bu sözlerini 'düzelten' Koçarslan, sahil hattında 2 haftadır üst düzey güvenlik önlemleri alındığını, polisin sözkonusu bölgeyi denizden de taradığını ancak saldırının tüm bunlara rağmen meydana geldiğini belirtti.

ABD Ankara Büyükelçiliği de olay sonrası Koçarslan'ın “ABD istihbaratı (CIA) bizi uyarmıştı” iddiasını yalanladı. Elçilik, “Amerikan hükümeti Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi. Amerikan vatandaşları da belirli mekanlarda bulunmamaları yönünde uyarılmadı” açıklaması yaptı.



ONCA GÜVENLİKÇİ NE YAPTI?



Terör saldırısıyla kana bulanan Reina'nın güvenlik sorumluluğu mekan işletmesinde bulunuyor. Sadece Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ı korumak üzere 20 kişilik bir ekip tutuldu. Mekanın genelinde ise yaklaşık 50 kişilik özel güvenlik ekibi bulunuyor. Reina'nın güvenlik ekibinin silah kullanma yetkisi de var. Tüm bunlara rağmen tek bir saldırganın kulüpte katliam yapıp nasıl kayıplara karışabildiği, cevabı merakla beklenen soruların başında geliyor.