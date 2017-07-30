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50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:36
50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İlçe emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Diyarbakır’dan yola çıkan ve Nizip ilçesi üzerinden geçeceği belirlenen aracı takibe alan polis yola pusu kurdu. Nizip ilçesi girişinde durdurulan araçta arama yapan polis aracın bagaj kısmında yaptığı aramada battaniyelere sarılı şekilde gizlenmiş yaklaşık 50 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili F.B. isimli şahıs gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan F.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:36
  1. Diyarbakır
  2. Gaziantep
  3. Nizip
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