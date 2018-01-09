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50 bin yazılımcı alınacak

Siber güvenlik, mobil sağlık, nesnelerin interneti, bulut çözümleme, akıllı şehircilik gibi alanlarda yazılım yapacak tecrübeli, tecrübesiz 50 bin kişi aranıyor.

09 Ocak 2018 Salı 14:03
50 bin yazılımcı alınacak

Dünyaca ünlü Alman yazılımcı SAP'nin İran ile ticaret yapan şirketlere yazılımlarını kullandırmama kararı alması gözleri yerli yazılımcılara çevirmişti. Posta Gazetesi’nden Murat Gülderen’in haberine göre, savunmadan perakendeye, otomotivden sağlığa, telekomünikasyondan tarıma kadar her alanda yabancılarla kıyasıya rekabet edebilecek güce ulaştıklarını belirten yazılımcılar bu yıl 50 bin kişi alacaklarını açıkladı.

 DÖNÜŞÜM BAŞLADI

 İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu SAP'nin ambargo kararı sonrası yerli yazılımcılara olan ilginin artığına dikkat çekerek yabancıdan yerliye dönüşünüm başlıyor. Zamanla bunun hızla artacağına inanıyoruz. Bilişimin her alanında çalışmak üzere bu yıl en az 50 bin kişiye ihtiyaç var" dedi. 

  BİLİŞİM SİTELERİ

 Mevcut dönemde en çok istihdama ihtiyacı olan bilişim sektörüne odaklı pek çok insan kaynakları sitesi var. Bu siteler yılda tecrübesiz, kalifiye ya da yönetici pozisyonunda iş arayan binlerce kişiye iş buluyor. Bunların başında ise 'cogito.com.tr', 'empatik.com' ve 'talentra.net' geliyor. Buralara özgeçmişlerinizle kayıt olup bir kaç dakika içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz.  

 PARASI OLAN BU İŞE GİRSİN

 Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş de gelecek 10 yılda Türkiye'yi bölgesel bilgi ve iletişim teknolojileri merkezi yapma vizyonuna dikkat çekti. Güneş "Hedefimiz 10 yılda 1 milyon genci bilişim dünyasında istihdam etmek ve 30 milyar dolarlık yazılım ihracatı yapmak. Şu anda parası olan sermayeder bizim sektöre yatırım yapsın. Çok büyük fırsat var" dedi.

Nerelerde açık var

*Nesnelerin İnterneti

*Mobil finans 

*Endüstri 4.0

*Siber güvenlik

*Big data (data işleyen uzmanlar)

*Yapay zeka

*ERP (işletme yönetim planlaması)

*CRM  (müşteri ilişkileri yönetimi)

*Oyun yazılımları

*Bulut çözümleme

*Mobil sağlık

*Akıllı şehircilik  

*Medya yazılımcılığı

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:03
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