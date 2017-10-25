50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar, Sultangazi ve Arnavutköy'de uyuşturucu hap satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, Bağcılar'da bir çay ocağına baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 50 bin uyuşturucu hap bulundu. Çay ocağı işletmecisi M.E. ile uyuşturucu hapları sattığı iddia edilen M.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA