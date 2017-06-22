5 Yıldızlı son mahalle iftarı
Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşları her gün bir iftar sofrasında buluşturan Ümraniye Belediyesi, en uzun sokakta bu kez 10 mahalleyi 5 yıldızlı iftar sofrasında bir araya getiriyor.22 Haziran 2017 Perşembe 21:35
10 binlerce kişinin ağırlanması beklenen programda, vatandaşlar Ramazan’ın manevi hazzını yaşayacak.
Ellerin semaya açıldığı, birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik duygularının yeniden pekiştiği iftar sofralarında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
PROGRAM:
Tarih: 23.06.2017 Cuma
Saat: 20: 00
Adres: İstiklal Mahallesi Kavaklı Dere Caddesi - Ümraniye / İstanbul