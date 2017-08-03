5 yıldızlı otellerin kullandığı yöntem tenis topu

Evinize gelen misafirleri rahat ettirmek için her şeyi yapıyorsunuz değil mi? Kahvaltıda kuş sütü eksik olsun, akşam yemeğinde mezeler tam olsun, yatak örtüsü yeni yıkanmış koksun, banyo havlusu tertemiz olsun...

Tabii birkaç gün sonra bu kadar iş gücü en aza indirecek bir yöntem ararız. İşte tam da bu nedenden dolayı sizler için 5 yıldızlı otellerin temizlik konusunda nasıl hızlı ve pratik hijyen sağladığını derledik.

İşte 5 yıldızlı otellerde kullanılan en pratik temizlik sırları...

Çamaşır makinesini ağzına kadar doldurmayın



En ideal yıkama yöntemi, makinenin kapasitesini yüzde 80 kullanmaktır. Makineye çok fazla çarşaf koyarsanız, kirliler düzgün yıkanmaz.

Sıcaklığı doğru ayarlayın



Çamaşırları yıpranmadan temizleminin en ideal sıcaklığı; 40 ile 60 derece olarak değerlendiriliyor.

Sanılanın aksine çamaşırları çok sıcak suda yıkadığınız takdir kumaş zarar görebilir ama ortalama bir sıcaklıkta bakteri ve toz akarlarından kurtulabilir aynı zamanda da nevresim takımlarınızın ve diğer çamaşırların ömrünü uzatırsınız.

Lekelere serpin ve sonra yıkayın



Çamaşırdan kahve ve şarap gibi inatçı lekeleri çıkarmak için, kirli çamaşır tuzlu suyun içine yatırın ve 1 saat bekletin. Leke çıktığında çamaşır yıkamanız yeterli olacaktır.

Çamaşırdaki sararma için ise deterjanı koyarken, detarjan gözüne yarım bardak karbonat da ekleyin. Böylece hem lekelerden kurtulacaksınız hem de çamaşırlarınızın kötü kokmasını önleyeceksiniz.

Çamaşırları hızlı kurutmak için...



Uzmanlar yıkanmış çamaşırları güneşte kuruturak aslında kıyafetlerin ömrünü kısalttığımızı söylüyor. Bunun için de kurutma makinelerini öneriyor.

Tabii ülkemizde herkesin evinde çamaşır kurutma makinesi yok. Ama olanlar için yeni yıkanmış çamaşırları en hızlı kurutma yöntemi tenis topu.

Tenis topu özellikle havlularınızı hızlıca kurutup, yumuşamasını sağlayacak.

Eğer evde kurutma makinesine sahip değilseniz; o zaman havlularınızı yıkadıktan sonra tenis topunu makinenin içine atın ve daha sonra tekrar kurutma modunda çalıştırın.

Yağ lekesi kabus olmasın!



Çamaşırınızın üstüne yağ döküldüyse ilk müdahale olarak kumaşa tatlandırıcı veya nişasta serpin ardından da yıkayın.

Eğer kumaşa salça ya da domates sosu döküldüyse, çamaşırın üzerine WD-40 pas sökücü sıkın ve 5-10 dakika kurumasını bekleyin. Ardından soğuk suyla yıkayın.

Şekerli bir lekeyi kumaştan çıkarmak için çamaşır önce normal rutininizde yıkayın ardından çamaşır suyu ile 40 derecede yeniden yıkayın.

Her yıkamada beyaz sirke kullanın



Kullanılan yumuşatıcı ne olursa olsun, makine düzgün temizlenmediği takdirde yumuşatıcı birikintileri çamaşırlarda leke oluşmasına sebep oluyor. Bu sorunu önlemek için otel çalışanları beyaz sirke kullanıyor.

Çamaşırlarınızı yumuşatmak ve yumuşatıcı izlerini ortadan kaldırmak için durulama sırasında 89 ml. beyaz sirke atsanız yeterli.