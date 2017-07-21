5 yıldızlı otelde 'Hero' tişörtü vakası!

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü sanıkların giydiği 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişörtü giyen, 29 yaşındaki otel garsonu M.S.2yi gözaltına aldı.

5 YILDIZLI OTELE 'HERO' TİŞÖRTÜYLE GELDİ

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan M.S., üzerinde siyah renkle 'Hero' yazılı beyaz tişörtle dün sabah işe geldi. FETÖ duruşmalarıyla gündeme gelen tişörtü gören oteldekiler polise ihbarda bulundu. Otele gelen polis M.S.'yi gözaltına alırken, şüphelinin dolabında yapılan aramada söz konusu tişört bulunarak el konuldu.

BEYAZ TİŞÖRTLERİ ÇOK SEVİYORMUŞ

Polis merkezindeki ifadesinde tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini, bunu televizyonda gördüğünü fakat önemsemediğini belirten M.S., beyaz tişörtleri çok sevdiğini söyledi. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

'HERO' TİŞÖRTLERİNİN GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik 'FETÖ' mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde 'Hero' yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, 'FETÖ' üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.