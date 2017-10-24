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5 yılda alınmayan tazminat hakkı yanar

Kıdem tazminatında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanıyordu. Yeni yasa ile süre 5 yıla düşürüldü.

24 Ekim 2017 Salı 10:21
5 yılda alınmayan tazminat hakkı yanar

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu ile kıdem tazminatı ile ilgili önemli değişiklikler gerçekleşti. Yeni Asır’dan Faruk Erdem ‘in haberine göre kanun sadece tazminatı değil iş mahkemelerine açılacak birçok davanın artık arabulucular vasıtasıyla çözümünü hükme bağlamış oldu.

DAVA AÇILAMAYACAK

İşçi kıdem, ihbar, tazminat, fazla mesai, yıllık izin ve ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek.

Yani bu konularda arabulucuya gidilmeden mahkemeye dava açılamayacak. Bu konularla ilgili detayları daha önceki yazılarımda aktarmıştım. Ancak yasada çok öne çıkartılmayan önemli bir değişiklik daha var.

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, hangi kanuna tabi olursa olsun; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat (ihbar tazminatı), kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıl olacak.

Yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlayan zaman aşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam edecek.

Ancak zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmının ek 3. maddede öngörülen süreden uzun olması durumunda, bu maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zaman aşımı süresi dolmuş sayılacak.

Bu süre daha önce 10 yıl olarak uygulanıyordu. Şimdi 5 yıl olarak uygulanacak.

Bu süreye dikkat… Yani en geç 5 yıl içinde dava açmak gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra tazminat talepleri ve dava açma imkanı da kalmıyor.

SÜRE SONU BEKLENMEMELİ

Diğer alacaklarda ise zaman aşımı 5 yıldı. Burada bir değişiklik olmadı. Mesai, ücret, yıllık izin parası gibi alacaklarda süre yine 5 yıl olacak. Yürürlüğe girecek yasa bundan sonraki tazminat taleplerinde geçerli olacak.

Şu anda 10 yıllık süresi işleyen ve kanundan önce ayrılmış çalışanlar için süre yine 10 yıl olarak kalacak. Amaç çalışanın mağduriyetinin önlenmesi olduğu için zaman aşımı süresinin sonunu beklememek gerekiyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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