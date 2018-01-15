5 yılda 1 milyar

Her yıl yapılacak ilave yatırımlarla Alliance Ventures, Renault- NISSAN-Mitsubishi tarafından geçen yıl başlatılan orta vadeli stratejik plan olan Alliance 2022 çerçevesinde otomotiv endüstrisinin en büyük kurumsal girişim sermayesi fonu haline gelecek. Yeni girişim sermayesi potansiyel ortaklara, tüm büyük otomotiv piyasalarında var olan 10 ayrı marka ile 2017 yılında 10 milyonun üzerinde araç satan Renault- NISSAN-Mitsubishi’nin küresel ölçeğine ve kapsamına erişim imkânı sunuyor. Alliance Ventures, makul bir mali getiri sağlamak üzere, ittifaka yeni teknolojiler ve işletmeler kazandıracak olan start-up’lara yatırım yapacak. Tüm start-up seviyelerine stratejik yatırımlar yapacak olan girişim sermayesi, hem yeni otomotiv girişimcilerini destekleyecek hem de yeni ortaklıklar kuracak.