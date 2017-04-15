5 ürün almaktansa Dermoskin BB Krem alayım dedirtecek 5 neden

BB krem kullanımları ile tüketiciler onlarca cilt bakım ürününün kullanmak yerine tek bir ürün kullanarak ciltleri için etkin bir koruma da sağlıyor. Dermoskin BB Krem ise bu etkilerden maksimum oranda yararlanmanızı sağlıyor. İçeriğinde birçok etken madde ile cildinizde fark yaratıyor. İşte sizler için derlediğimiz; cilt bakımlarında farklı ürünler kullanmak yerine sadece Dermoskin BB Krem kullanmanız için beş neden.

1- Nemlendiricilerle Vedalaşın

Dermoskin BB Krem içeriğinde yer alan bileşenler sayesinde cildinizin ihtiyacı olan nemin tamamını karşılıyor. Cildinizin farklı bölgelerinde oluşan nem dengesizliklerini gideren Dermoskin BB Krem bu sayede cildinizde homojen bir nemlendirme etkisi ortaya koyuyor. Böylece cildiniz diğer nemlendirici ürünlere oranla çok daha ipeksi ve yumuşak bir yapıya sahip oluyor.

2- Sıkı Bir Cilde Sahip Olacaksınız

Cilt bakımında kullanılan ekstra sıkılaştırıcı ürünlerden Dermoskin BB Krem sayesinde kurtulabilirsiniz. Çünkü BB krem yaşlanma etkilerini geciktirici ve cildi sıkılaştırıcı etkisi sayesinde başka bir cilt bakım ürünü kullanmanıza gerek kalmadan cildinizi gençleştiriyor. Pürüzlü ve elastikiyetini kaybetmiş ciltlerin sıkılaşmasında önemli rol oynuyor.

3- Güneş Lekeleri İle Mücadele

Güneş lekeleri özellikle hassas ciltlerin en büyük sorunu. BB krem ürününü kullandığınızda güneş lekeleri için ayrıca bir cilt bakım ürünü kullanmanıza gerek kalmıyor. İçeriğinde yer alan hücre yenileyici bileşenler sayesinde cildi onarıyor BB krem aynı zamanda yeni güneş lekesi oluşumlarını da engelleyerek cildinize genç ve çekici bir görünüm sağlıyor.

4- Güneşin Zararlı Etkilerini Ortadan Kaldırın

Güneş ışığının olumsuz etkisi sadece leke oluşumu ile sınırlı değil. Güneş ışınları; ciltteki hücre yapılarını bozabilen ve yaşlanma süreçlerini hızlandıran içeriklere sahip. Bu nedenle özellikle ilkbahar ve yaz aylarında güneş koruyucu ürünler kullanılıyor. İşte Dermoskin BB krem; güneş ışınlarına karşı SPF 50 koruyucu etkisi ile de sizi ekstra bir güneş koruyucu ürün kullanma zahmetinden kurtarıyor.

5- Cildinizin Renk Tonunu Eşitleyin

Dermoskin BB Krem cildinizde ağır bir tabaka oluşturmadan sağladığı kapatıcı özelliği ile cilt tonunu eşitler. Cilt kusurlarının görünümünü azaltır. Işığı yansıtan sedefsi yapısıyla mat ve solgun görünümlü cildi canlandırır. Genç sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm kazandırır.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.dermoskin.com.tr